Hızlı ve Öfkeli 8 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli serisi kaç filmden oluşuyor?

Aksiyon ve macera dolu Hızlı ve Öfkeli 8 filmi bu akşam Star TV'de yayınlanacak. Salı akşamını evde film keyfi yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar '' Hızlı ve Öfkeli 8 konusu ve oyuncuları'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Suç ve gerilim türündeki film 2011 yılında vizyona girmiş ve vizyonda kaldığı sürede çok iyi hasılat yapmıştır. Hızlı ve Öfkeli 8, F. Gary Gray tarafından yönetilen ve Chris Morgan tarafından yazılmış olan Amerikan yapımı aksiyon filmi. Hızlı ve Öfkeli film serisinin sekizinci filmidir. Peki Hızlı ve Öfkeli 8 filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU NEDİR?

Suça bulaşmış olan ekip artık sakinleşmiş ve suçtan uzak bir hayat yaşamak istediklerine karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip balayına giderlerken Brian ile Mia da emekli olmaya karar vermiştir. Dünya turu yapan ekip her ekip üyesinin temize çıkmasıyla birlikte normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın olan Chiper, Dom'u hedef almış durumdadır. Dom'u tekrar suça bulaşmaya ikna eden Chiper, Dom'u sevdiği ve güvendiği insanlardan da ayıracaktır. Artık Dom'u durdurmanın tek yolu ekibin geri kalanının onun peşine düşmesidir...

HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Hızlı ve Öfkeli film serisinin sekizincisinin yönetmen koltuğunda F. Gary Gray'in oturuyor. Filmin senaryosunu ise Chris Morgan kaleme aldı.

Yapımın oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham,Charlize Theron, Lucas Black ve Kurt Russell gibi isimler alıyor.

HIZLI VE ÖFKELİ KAÇ FİLMDEN OLUŞUYOR?