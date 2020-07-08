İbrahim Tatlıses’in sevgilisi Gülçin Karakaya kimdir? Gülçin Karakaya kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi olduğu iddia edilen Gülçin Karakaya yaşı ile oldukça merak ediliyor. "Ben kadınsız yapamam" diyen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in aradığı aşkı bulup bulmadığı tartışma konusu olurken konuya dair yanıt ise hakkındaki iddialara cevap vermek için bir YouTube kanalı açan İbrahim Tatlıses'ten geldi. Peki, Gülçin Karakaya kimdir? Gülçin Karakaya kaç yaşında ve ne iş yapıyor?
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, hakkındaki iddialara yanıt vermek için bir YouTube kanalı açtı. İlk videosunda ise adının aşk iddialarına karıştığı ve kendisinden 42 yaş küçük yardımcısı Gülçin Karakaya'nın sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, bu iddiaları yalanladı...
"ONUN DA BİR AİLESİ VAR"
Tatlıses, "Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Twitter'ıma bakar, Instagram'ıma bakar. Gülçin Hanım'a etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil.
"SOL KOLUM"
"Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman 'Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda' demediler. Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor, Gülçin de sol kolum, var mı ötesi?" dedi.
İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili soru sorulunca "Allah akıl fikir versin" diyen eski eşi Perihan Savaş'ın bu sözleri için de "Talihsiz bir açıklama. Kullanacağı her cümlede kızımızı, torunlarını düşünmesi lazım" yorumunu yaptı.
İbrahim Tatlıses (d. 1 Ocak 1952, Şanlıurfa), ya da asıl adıyla İbrahim Tatlı, Türk şarkıcı, besteci, yapımcı, oyuncu, televizyon programcısı, iş adamı. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Örneğin, bunlardan, "Tatlıses Çiğköfte" hâlâ devam etmektedir. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve 19 yıl süren İbo Show'da sunuculuk yapmıştır. Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır.[1]
Müzik, televizyon ve sinemanın yanında İbrahim Tatlıses'in gıda, turizm, inşaat, iletişim (TV kanalı, radyo istasyonu), ulaşım gibi birçok alanda yatırımı bulunmaktadır. 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu.