Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Oflu Hoca'nın Şifresi filmi için heyecan başladı. Sürükleyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken yapım komedi türünde izleyicisi karşısına çıkıyor. Vizyona girdiği ilk dönem ilgiyle izlenilen yapımın konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Oflu Hoca'nın Şifresi konusu ne? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları kim?

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ FİLMİ KONUSU NE?

Daha önce Sümela'nın Şifresi filmine imza atan Adem Kılıç'ın yönetmenliğini üstlendiği komedi filmi, yerel bir futbol takımı olan Doğanspor'un yeni başkanınlık seçimleri için iki aday arasında gelişen eğlenceli rekabeti konu ediniyor. Oflu Hoca'nın günleri karmaşayla geçmektedir. Yerel bir kanalın programında çıkar, fırında çalışır ve babasıyla başı sürekli derde gider. Gençliğinde yer aldığı Doğanspor futbol kulübünde yaşanan son gelişmeler de işlerin tuzu biberi olur. Oflu Hoca ve diğerlerine göre kulübün yeni başkanı olmak isteyen Müeahhit Ahmet bu koltuk için uygun isim değildir. Bu nedenle Oflu Hoca da başkanlık için adaylığını koymak zorunda kalır ve aralarında esaslı bir rekabet başlar.

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ OYUNCULARI KİM?

Çetin Altay - Oflu Hoca

Ahmet Varlı - Müteahhit Ahmet

Köksal Engür - Ali Osman

Didem Balçın - Asiye

Başak Daşman - Ümmiye

Tarık Papuççuoğlu - Ürolog

Mehtap Bayri - Meryem

Eser Eyüboğlu - Kadir

Füruzan Asena Ongan - Nur

Onur Dilber - İdris

Deha Beşyıldız - Metin

Timur Ölkebaş - Pompacı

Ali Demirel - Lemi

Ceyhun Gen - Zeki

Emin Albayrak - Yaşar

İsrafil Köse - Manav

Buket Dereoğlu - Moderatör

Yılmaz Vural - Oyuncu

Özlem Savaş - Ürolog

Ahmet Kural - Bakan