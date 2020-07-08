8 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2020 Survivor ünlüler gönüllüler son eleme adayı kim oldu?

Türk televizyon tarihinin en uzun süreli yarışma programlarından olan Survivor 2020 ünlüler gönüllülerde yarışma sonuna yaklaşıldıkça heyecan katlanarak artıyor. Büyük finale sayılı günler kalmasıyla birlikte yarışmacılar arasından hırs ve rekabet doruğa ulaşıyor. Dünkü ada konseyinde eleme adayları arasında yapılan SMS oylaması sonucunda Survivor Sercan Yıldırım, Acun Ilıcalı tarafından elenen isim olarak açıklanmış ve adaya veda etmişti. Bu gelişmelerin ardından adada dengeler değişme sinyali verirken bugün ekranlara gelen 130. yeni bölüm zorlu bir bireysel dokunulmazlık oyununa sahne olacak ve aynı zamanda son eleme adayı da belli olacak. Bu bağlamda televizyon izleyicileri Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinde meraklı araştırmalarını sürdürüyor.
130. yeni bölümü ekranlara gelen 2020 Survivor ünlüler gönüllülerde 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü oynanan dokunulmazlık oyunu Survivor Elif ve Survivor Barış'ın mücadelesinin ardından Cemal Can ve Berkan'ın yoğun sağanak yağış altındaki kıran kırana mücadelesine sahne oldu...
Dokunulmazlık oyunundan Elif ile karşılaşan Barış 3-1 lik skorla dokunulmazlık finalinin ilk ismi oldu. 8 Temmuz dokunulmazlık oyunu Cemal Can ve Berkan'ın mücadelesine sahne olmaya devam ediyor. İkilinin mücadelesinden ilk 2 oyunu Cemal can kazanırken 3. oyunu Berkan kazanarak durumu 2-2'ye getirdi. Oynanan uzatma oyununu da Cemal Can kazandı ve dokunulmazlık oyunu finalinde Barış'ın rakibi Cemal Can oldu.
CEMAL CAN 3 - 1 BARIŞ
Dokunulmazlık oyununda Cemal Can - Barış karşılaşmasında skor 3-1 ile Cemal Can'ın lehineyken çıkılan son parkurda Barış'ın sakatlanarak oyundan çekilmesiyle dokunulmazlık zırhını Cemal Can kazanmış oldu.
2020 Survivor ünlüler gönüllülerde son eleme adayı henüz belli olmadı. Son eleme adayı belli olduğundan burada bulabileceksiniz.