Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Tam Gaz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tam Gaz filmi kaç yılında çekildi?

nedir, oyuncuları kimler? kaç yılında çekildi?

Aksiyon ve gerilim türünde son dönemlerin dikkat çeken yapıtlarından olan , bu akşam ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. 2017 yılında çekilen filmin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler bulunurken konusu da oldukça ilginç. Genç yaşına rağmen sürüş yeteneği üst düzey olan bir gencin başından geçenleri anlatan Tam Gaz filmi ile ile ilgili merak edilenler haberimizde. İşte, ve oyuncuları...

Giriş Tarihi: 8.7.2020 17:07 ABONE OL
Tam Gaz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tam Gaz filmi kaç yılında çekildi?

Tam Gaz, yönetmenliğini ve senaristliğini Edgar Wright tarafından gerçekleştirilmiş 2017 çıkışlı aksiyon, komedi ve suç filmidir. Filmin başrollerinde Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Eiza González, Jon Hamm, Jamie Foxx ve Jon Bernthal yer almaktadır. İşte, Tam Gaz filminin konusu ve oyuncuları...

TAM GAZ FİLMİ KONUSU

Baby genç yaşına rağmen oldukça deneyimli bir sürücüdür. Genç görünümü yüzünden Baby lakabını alan adam banka soyguncuları için sürücülük hizmeti vermektedir. Banka soygununun ardından kaçış için sürücülük yapan adamın yolu bir gün bir suç lideri ile kesişir ve onun için çalışmak zorunda kalır. Ancak girdiği bu iş başarısız olmaya mahkum bir soygundur. İşler ters gittiğinde peşine düşen farklı farklı insanlardan kaçmak zorunda kalır…

TAM GAZ OYUNCULARI

  • Ansel Elgort
  • Kevin Spacey
  • Lily James
  • Eiza González
  • Jon Hamm
  • Jamie Foxx
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Tam Gaz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tam Gaz filmi kaç yılında çekildi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA