Tam Gaz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tam Gaz filmi kaç yılında çekildi?

Tam Gaz, yönetmenliğini ve senaristliğini Edgar Wright tarafından gerçekleştirilmiş 2017 çıkışlı aksiyon, komedi ve suç filmidir. Filmin başrollerinde Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Eiza González, Jon Hamm, Jamie Foxx ve Jon Bernthal yer almaktadır. İşte, Tam Gaz filminin konusu ve oyuncuları...

TAM GAZ FİLMİ KONUSU

Baby genç yaşına rağmen oldukça deneyimli bir sürücüdür. Genç görünümü yüzünden Baby lakabını alan adam banka soyguncuları için sürücülük hizmeti vermektedir. Banka soygununun ardından kaçış için sürücülük yapan adamın yolu bir gün bir suç lideri ile kesişir ve onun için çalışmak zorunda kalır. Ancak girdiği bu iş başarısız olmaya mahkum bir soygundur. İşler ters gittiğinde peşine düşen farklı farklı insanlardan kaçmak zorunda kalır…

TAM GAZ OYUNCULARI