Güzelliği ve oyunculuğu ile dikkat çeken isim Ezgi Şenler, bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan Çatı Katı Aşk dizisinde Ayşen Yılmaz karakterine hayat verecek. Pek çok projede rol alan başarılı genç isim 11 yaşında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü'ne girmeye hak kazanmıştır. Peki; Çatı Katı Aşk Ayşen Yılmaz karakterini canlandıran Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler kaç yaşında ve nereli?

ÇATI KATI AŞK AYŞEN YILMAZ KİMDİR?

Ayşen Yılmaz (21)

Yılmaz ailesinin bırakın üvey olmayı belki de öz çocuklarından çok kayırdıkları üvey kızları…Moda tasarım bölümünde okumaktadır... Ayşen, sadece Yılmazların değil bütün mahallenin göz bebeğidir. İlk dişinin çıkmasından, yürümesinden, konuşmaya başlamasından tutun da okuldaki müsamerelerine kadar bütün özel anlarında mahalleli tüm sıcaklığı ve samimiyetiyle Ayşen'in yanında olmuştur. O da bunları asla unutmamış büyüdükten sonra kendini mahallenin her işine koşmaya adamıştır.

Özellikle de mahallelinin nişan, sünnet, mezuniyet gibi özel bir günü oldu mu? Muhteşem tasarımlar Ayşen'den…Ayşen'in, yer yer hayalperest ve renkli kişiliğe sahip olmasına rağmen, gözü parada, pulda, zenginlikte değildir.

EZGİ ŞENLER KİMDİR?

Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde başkent Ankara'da doğmuştur. Yüksek öğretim eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde tamamlamıştır.

Henüz 9 yaşındayken Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde Çocuk Balesi Bölümü'nde iki sene boyunca eğitim gören Şenler, bu sebeple dansla da yakından ilgilenmektedir.

Görmüş olduğu iki yıllık eğitimin ardından, 11 yaşında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü'ne girmeye hak kazanmıştır.

Ayrıca oyunculukla da yakından ilgilenmiş ve kameralar karşısına ilk kez 2016 yılında 'Bodrum Masalı' adlı dizi ile geçmiştir.

Buradaki oyunculuk deneyiminin ardından, seyirci tarafından da sevilmiş ve bir hayran kitlesi edinmiştir.

'Nefes Nefese' ve 'Canevim' gibi yapımlarda da yer alan güzel oyuncu, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan 'Çatı Katı Aşk' adlı televizyon dizisinde Ayşen Yılmaz karakterine hayat vermektedir.