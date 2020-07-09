Çatı Katı Aşk dizisinde Demir Yılmaz rolünü oynayacak olan Yiğit Kirazcı araştırılmaya başlandı. İstanbul doğumlu isim Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Bölümü'nden mezun olup pek çok projede rol almıştır. Peki; Çatı Katı Aşk Demir Yılmaz karakterini canlandıran Yiğit Kirazcı kimdir? Yiğit Kirazcı kaç yaşında ve nereli?

ÇATI KATI AŞK DEMİR YILMAZ KİMDİR?

Baba tarafından Kayserili tüccar genleriyle, anne tarafından baskın Karadeniz delişmen genlerinin karşımı nev-i şahsına münhasır delikanlımız.. Yerinde duramayacak denli hareketli, pratik zekalı, içten, yer yer de komiktir Demir.. Birden parlama huyu ve hırçınlığını da unutmamak lazım. Sakin olduğu anlara bile aldanmamak, içinde kopan fırtınayı bir anda dışarı taşıracağından çekinmek gerekir.. Demir, karşılıksız sever; ailesini, mahalleyi, dededen kalma mantıcı dükkanını, öz kardeşinden ayırmadığı Ayşen'i.

YİĞİT KİRAZCI KİMDİR?

Yiğit Kirazcı, 17 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Bölümü'nden mezun oldu. 2007 yılında yayınlanan Son Tercih adlı dizi ile kameralar karşısına geçmiştir.

Yiğit Kirazcı, 1.86 metre boyunda, 80 kilo ve Aslan burcudur.

Yiğit Kirazcı'nın rol aldığı diziler ve filmler: