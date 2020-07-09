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karakterini canlandıran kimdir? Yiğit Kirazcı kaç yaşında ve nereli?

Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan Çatı Katı Aşk dizisi merakla bekleniyor. Dizide Demir Yılmaz karakterini canlandıran ismi medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dizide Demir Yılmaz; baba tarafından Kayserili tüccar genleriyle, anne tarafından baskın Karadeniz delişmen genlerinin karşımı nev-i şahsına münhasır bir delikanlıdır. Peki; karakterini canlandıran ? Yiğit Kirazcı kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 9.7.2020 16:44 ABONE OL
Çatı Katı Aşk Demir Yılmaz karakterini canlandıran Yiğit Kirazcı kimdir? Yiğit Kirazcı kaç yaşında ve nereli?

Çatı Katı Aşk dizisinde Demir Yılmaz rolünü oynayacak olan Yiğit Kirazcı araştırılmaya başlandı. İstanbul doğumlu isim Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Bölümü'nden mezun olup pek çok projede rol almıştır. Peki; Çatı Katı Aşk Demir Yılmaz karakterini canlandıran Yiğit Kirazcı kimdir? Yiğit Kirazcı kaç yaşında ve nereli?

ÇATI KATI AŞK DEMİR YILMAZ KİMDİR?

Baba tarafından Kayserili tüccar genleriyle, anne tarafından baskın Karadeniz delişmen genlerinin karşımı nev-i şahsına münhasır delikanlımız.. Yerinde duramayacak denli hareketli, pratik zekalı, içten, yer yer de komiktir Demir.. Birden parlama huyu ve hırçınlığını da unutmamak lazım. Sakin olduğu anlara bile aldanmamak, içinde kopan fırtınayı bir anda dışarı taşıracağından çekinmek gerekir.. Demir, karşılıksız sever; ailesini, mahalleyi, dededen kalma mantıcı dükkanını, öz kardeşinden ayırmadığı Ayşen'i.

YİĞİT KİRAZCI KİMDİR?

Yiğit Kirazcı, 17 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Bölümü'nden mezun oldu. 2007 yılında yayınlanan Son Tercih adlı dizi ile kameralar karşısına geçmiştir.
Yiğit Kirazcı, 1.86 metre boyunda, 80 kilo ve Aslan burcudur.

Yiğit Kirazcı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

  • 2019 – Yüzleşme (Levent) (TV Dizisi)
  • 2018 – İyi Oyun (Özer) (Sinema Filmi)
  • 2018 – Baba Nerdesin Kayboldum (Ali) (Sinema Filmi)
  • 2018 – 8. Gün (Ahmet) (TV Dizisi)
  • 2107 – Seni Kimler aldı (Barış) (TV Dizisi)
  • 2016 Seviyor Sevmiyor (Tuna) (TV Dizisi)
  • 2015 – Tabula Rosa (Sinan) (Sinema Filmi)
  • 2014 2015 – Güllerin Savaşı (Mert) (TV Dizisi)
  • 2013 Vicdan (TV Dizisi)
  • 2012 – Sudan Bıkmış Balıklar (TV Dizisi)
  • 2011 Mavi Kelebekler (Kosta) (TV Dizisi)
  • 2008 Cin Geçidi (1. Genç)(Kısa Film)
  • 2007 Son Tercih (Teoman) (TV Dizisi)

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Çatı Katı Aşk Demir Yılmaz karakterini canlandıran Yiğit Kirazcı kimdir? Yiğit Kirazcı kaç yaşında ve nereli?
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