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konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte 1. Bölümü ile Çatı Katı Aşk konusu, oyuncuları ve tüm merak edilenler!

Bu akşam Kanal D ekranlarında yeni dizi 1. Bölümü ile ekranlara geliyor. Yaz sezonunun başlaması ile başrollerinde genç yeteneklerin bulunduğu romantik komedi türündeki dizi yayın hayatına merhaba diyecek. Fragmanı ile henüz başlamadan izleyenleri kendisine çeken enerji dolu yapım oyuncuları ve konusu ile iddialı dizilerin arasındaki yerini alacağa benziyor. Peki, Çatı Katı Aşk oyuncuları kimler, konusu ne? İşte Çatı Katı Aşk dizisi oyuncuları ve konusu ile ilgili merak edilenler…

Giriş Tarihi: 9.7.2020 16:11 Son Güncelleme: 9.7.2020 16:11 ABONE OL
Çatı Katı Aşk konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte 1. Bölümü ile Çatı Katı Aşk konusu, oyuncuları ve tüm merak edilenler!

Her hafta Perşembe akşamları izleyenleri ile buluşacak olan yaz dizisi bu akşam ilk bölümü ile görücüye çıkıyor. Henüz başlamadan sosyal medyada adından söz ettiren yapımın başrollerinde ünlü ve genç isimler boy gösteriyor. Her yaz dizisinde olduğu gibi gerek romantizm gerekse komedi türlerini bir arada toplayan yapım iddialı diziler arasında. Peki, Çatı Katı Aşk dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Çatı Katı Aşk dizisi oyuncuları ve konusu…

ÇATI KATI AŞK KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER? İLK BÖLÜMÜ İLE BU AKŞAM BAŞLIYOR!

Kanal D ekranlarında bu akşam yayın hayatına merhaba diyecek olan yapımda eğlence, romantizm ve komedi üst noktalarda olacak. Diziyi izleyen vatandaşlar ise yapımdaki oyuncu kadrosu ve konuya dair detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Çatı Katı Aşk oyuncuları, konusu ile bu akşam izleyenlerinin karşısına çıkıyor…

Çatı Katı Aşk konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte 1. Bölümü ile Çatı Katı Aşk konusu, oyuncuları ve tüm merak edilenler!

ÇATI KATI AŞK KONUSU NEDİR?

Zaten kıt kanaat geçinen Yılmaz Ailesi'nin ekonomik durumu daha da kötüye gitmeden çatı katına hemen yeni bir kiracı bulunması gerekmektedir ama iki kuralları vardır. Çatı katı bekara ve öğrenciye asla kiralanmayacak!

Kendine yeni bir hayat kurmak isteyen Ateş'le, ailesine destek olmak isteyen Yasemin'in yolları Yılmaz ailesinin çatı katı ilanını görmesiyle kesişir. Aynı anda çatı katına talip olmuşlardır ancak Yılmaz ailesinin koyduğu kural yüzünden ne Yasemin ne de Ateş evin yeni kiracısı olabilir. İlk denemeleri başarısızlıkla sonuçlanınca İstanbul da bulunabilecek en uygun daireyi kaçırmak istemeyen ikili madem kural bize uymuyor öyleyse biz kurala uyarız düşüncesiyle bir ortaklık yapmaya karar verir. Yapılan ortaklık sonucu Yılmaz ailesi yeni kiracılarına kavuşurken iki kader ortağı çıktıkları bu yolculukta Ayşen ve Demir'in de hayatını değiştirecek bir karar verdiklerinden habersizdir.

Çatı Katı Aşk konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte 1. Bölümü ile Çatı Katı Aşk konusu, oyuncuları ve tüm merak edilenler!

ÇATI KATI AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Furkan Andıç Ateş Avcı

Ezgi ŞenlerAyşen Yılmaz

Yiğit Kirazcı Demir Yılmaz

Nilay Deniz Yasemin Çetin

Renan Bilek Celal Yılmaz

Tülay Günal Perihan Yılmaz

Bedia Ener Saadet Yılmaz

Pelin Öztekin Süheyla Durmaz

Bülent Seyran Şuayip Durmaz

Burak Tamdoğan Filozof Emin

Ebru Aykaç Gülriz Avcı

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Çatı Katı Aşk konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte 1. Bölümü ile Çatı Katı Aşk konusu, oyuncuları ve tüm merak edilenler!
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