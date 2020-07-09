Çatı Katı Aşk konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte 1. Bölümü ile Çatı Katı Aşk konusu, oyuncuları ve tüm merak edilenler!

Her hafta Perşembe akşamları izleyenleri ile buluşacak olan yaz dizisi Çatı Katı Aşk bu akşam ilk bölümü ile görücüye çıkıyor. Henüz başlamadan sosyal medyada adından söz ettiren yapımın başrollerinde ünlü ve genç isimler boy gösteriyor. Her yaz dizisinde olduğu gibi gerek romantizm gerekse komedi türlerini bir arada toplayan yapım iddialı diziler arasında. Peki, Çatı Katı Aşk dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Çatı Katı Aşk dizisi oyuncuları ve konusu…

ÇATI KATI AŞK KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER? İLK BÖLÜMÜ İLE BU AKŞAM BAŞLIYOR!

Kanal D ekranlarında bu akşam yayın hayatına merhaba diyecek olan yapımda eğlence, romantizm ve komedi üst noktalarda olacak. Diziyi izleyen vatandaşlar ise yapımdaki oyuncu kadrosu ve konuya dair detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Çatı Katı Aşk oyuncuları, konusu ile bu akşam izleyenlerinin karşısına çıkıyor…