Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah 3 filmi nerede çekildi?

Bu akşam Star Tv ekranlarında yer alacak Eyvah Eyvah 3 filmi komedi türünde olup izleyenlerin beğenisine sunuluyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile izleyenleri kahkahaya boğacak olan filmin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Büyük aşkı Müjgan'a kavuşup evlenen Hüseyin Badem'in eğlenceli hikayesinin anlatıldığı Eyvah Eyvah 3 filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

EYVAH EYVAH 3 KONUSU NEDİR?

Hüseyin Badem, babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgan'la da nihayet evlenmiştir. Mutlulukları Müjgan'ın hamilelik haberiyle bir kat daha artmıştır. Ancak çiftin hayatı maddi zorluklarla mücadele etmekle geçmektedir. Hüseyin dha fazla para kazanabilmek için geceleri yörenin en izbe mekanlarında bile klarnetini çalmaya devam etmektedir.

Bu sırada Hüseyin'in yol arkadaşı olan Firuzan, artık ünlü bir şarkıcı olmuş, şöhret basamaklarını çıkmaya başlamıştır. Yakın dost olan ikilinin yolları ayrılıp başka hayatlar yaşıyor olsalar da ortak bir noktada buluşurlar: İkisi de hayatlarında önemli durumları tecrübe edecekleri bir dönemden geçmektedirler. Serinin önceki filmlerinden tanıdığımız renkli karakterleriyle, macera Geyikli'de yine ve yeniden devam ediyor.

EYVAH EYVAH 3 OYUNCULARI KİMLER?

Filmin yönetmenliğini Hakan Algül üstlenirken, başrollerde yine Ata Demirer, Özge Bozok ve Demet Akbağ yer alıyor. Bu filmin sürpriz konu sanatçıları arasındaysa Cengiz Bozkurt, Serra Yılmaz ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimler var.

EYVAH EYVAH 3 NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah 3 filmi Çanakkale'nin Geyikli beldesi ve Bozcaada'da çekildi.