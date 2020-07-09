Çatı Katı Aşk dizisinde Ateş Avcı isimli rolü üstlenen Furkan Andıç yaşı, oynadığı diziler gibi birçok konuda izleyenlerin gündemine geliyor. Ünlü oyuncu son olarak Her Yerde Sen isimli yapımın başrollerinde boy gösterirken şimdi ise yeni bir yaz dizisi ile izleyenlerinin karşısına çıkacak. Peki, Furkan Andıç kimdir? Çatı Katı Aşk dizisinin Ateş'i Furkan Andıç kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte hakkında merak edilenler…
Özellikle romantik komedi türündeki yapımların başrollerine hayat veren yakışıklı oyuncu Furkan Andıç son olarak Kanal D ekranlarında bu akşam ilk bölümü ile yayın hayatına merhaba diyecek olan yapımda izleyenleri ile buluşuyor. 2014 yılında Umutsuz Ev Kadınları dizisinde yer alarak ününe ün katan oyuncunun hayatı ise merak ediliyor…
İlkokulu ve liseyi Ataşehir'de okudu. 2007 yılında liseden mezun olduktan sonra Ukrayna'ya gitti. Ukrayna'da Kiev Politeknik Üniversitesi'nde ilk sene hazırlık ve dil eğitimi aldı. İkinci senesinde ise ekonomi bölümünde okudu. Eğitim sistemindeki denklik koşulu yüzünden İstanbul'a dönmek zorunda kaldı.
Bir süre Bilgi Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde okuyan genç oyuncu, daha sonra 2011-2012 eğitim senesi 1. döneminde Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümüne yatay geçiş yaptı. 2011 yılında başlayan Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Levent rolünü oynadı. 2014 yılında başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide Selim İnan rolünde zengin bir ailenin tek çocuğu karakterini canlandırmıştı. 2015 yılında ise atv'de yayınlanan Kırgın Çiçekler adlı dizide 18 bölüm Gökhan karakterini canlandırdı.
2016 yılında ise Kanal D'de yayınlanan Tatlı İntikam adlı dizide Sinan karakterini canlandırdıktan sonra 2017'de Meryem dizisinde Savaş karakterini canlandırdı.2019'da Her Yerde Sen dizisinde Demir Erendil karekterini canlandırdı. 2020'de yakında Kanal D'de başlayacak olan Çatı Katı Aşk dizisinde Ateş Avcı Karekterini canlandırmaktadır.