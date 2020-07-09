Çatı Katı Aşk dizisinde Ateş Avcı isimli rolü üstlenen Furkan Andıç yaşı, oynadığı diziler gibi birçok konuda izleyenlerin gündemine geliyor. Ünlü oyuncu son olarak Her Yerde Sen isimli yapımın başrollerinde boy gösterirken şimdi ise yeni bir yaz dizisi ile izleyenlerinin karşısına çıkacak. Peki, Furkan Andıç kimdir? Çatı Katı Aşk dizisinin Ateş'i Furkan Andıç kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte hakkında merak edilenler…

ÇATI KATI AŞK OYUNCUSU FURKAN ANDIÇ (ATEŞ AVCI) KİMDİR?

Özellikle romantik komedi türündeki yapımların başrollerine hayat veren yakışıklı oyuncu Furkan Andıç son olarak Kanal D ekranlarında bu akşam ilk bölümü ile yayın hayatına merhaba diyecek olan yapımda izleyenleri ile buluşuyor. 2014 yılında Umutsuz Ev Kadınları dizisinde yer alarak ününe ün katan oyuncunun hayatı ise merak ediliyor…