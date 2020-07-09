Yönetmen koltuğunda Jasume Collet-Serra'nın oturduğu 2016 yılı yapımı gerilim ve dram türlerinde olan Karanlık Sular filmi için geri sayım başladı. Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan filmde köpekbalığı saldırısına uğrayan Nancy'nin kıyıya geri dönebilme macerası ekranlara gelecek. Peki; Karanlık Sular filmi konusu nedir? Karanlık Sular filmi oyuncuları kimler?

KARANLIK SULAR FİLMİ KONUSU

Gözlerden uzak bir sahilde sörf yapan Nancy (Blake Lively) bu esnada büyük bir köpekbalığının saldırısına uğrar. Nancy canını kurtarsa da kıyıdan birkaç yüz metre uzaklıktaki bir kayalığın üstünde mahsur kalır. Tekrar kıyıya dönebilmek için acilen bir yol bulması gerekmektedir.

KARANLIK SULAR FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2016

Yönetmen : Jasume Collet-Serra

Türü : Gerilim / Dram

Oyuncular : Blake Lively, Oscar Jaenada, Angelo Josue Lozano Corzo