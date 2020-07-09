Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Kuaförüm Sensin puan durumu son durum ne? 9 Temmuz Kuaförüm Sensin kim birinci oldu, en yüksek puanı hangi takım aldı?

puan durumu son durum ne? 9 Temmuz Kuaförüm Sensin kim birinci oldu, en yüksek puanı hangi takım aldı?

ekranlarının sevilen yarışma programı güncel puan durumu izleyicilerinin merak ettiği konular arasında yerini alıyor. Haftanın finali öncesinde yarışmacılar günün konseptlerine uygun olarak modellerinin saç ve makyajını tasarlayıp uygulama yapıyor. Sevilen yarışmanın jüri koltuğunda ise birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Peki; Kuaförüm Sensin puan durumu son durum ne? Kuaförüm Sensin 9 Temmuz birincisi hangi takım oldu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 9.7.2020 16:02 Son Güncelleme: 9.7.2020 16:11 ABONE OL
Kuaförüm Sensin puan durumu son durum ne? Kuaförüm Sensin 9 Temmuz birincisi hangi takım oldu?

Jüri koltuğunda Türk Sanat müziğinin divası Bülent Ersoy'un da bulunduğu gündüz kuşağı programı puan durumu haftanın finalinden önce izleyenlerin gündeminde yer alıyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen yarışmada takımlar modellerine en iyi makyaj ve saçı yapmak için mücadele ediyor. Peki, Kuaförüm Sensin puan durumu son durum ne? Kuaförüm Sensin 9 Temmuz birincisi hangi takım oldu? İşte tüm detaylar…

KUAFÖRÜM SENSİN GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (9 TEMMUZ 2020)

Ekranların ilgi ile takip edilen programı Kuaförüm Sensin puan durumu ve günün birincisi izleyenlerin merak ettiği konular arasında yerini alıyor. Yarışmanın jüri koltuğunda Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, moda dünyasının önemli isimlerinden Işıl Reçber ve Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç oturuyor…

Kuaförüm Sensin puan durumu son durum ne? Kuaförüm Sensin 9 Temmuz birincisi hangi takım oldu?

KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU VE GÜNÜN BİRİNCİSİ!

Ali- Ece-Almila günün en yüksek puanını alarak birinci oldu. En düşük puanı alan takım ise Engin-Koray ve Özlem olarak açıklandı.

Dün 'deki ikinci döneminde performanslarını ortaya koymaya başlayan Tayfun ve Serap ilk günde elde ettikleri puanlarla birinci olamamışlardı. Ancak dün neredeyse jürinin üç üyesinden de tam nota yakın aldılar ve zirveye oturdular. Toplam puanlarını 23'e çıkaran ikili, sıralamanın da ilk basamağına oturdu. Serap bu formlarını sürdürmek için jüriye de söz verdi. Sosyal medyada da kendilerine destek yağdı.

Kuaförüm Sensin puan durumu son durum ne? Kuaförüm Sensin 9 Temmuz birincisi hangi takım oldu?

KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NEDİR?

Jüri koltuğuna oturan Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, moda dünyasının önemli isimlerinden Işıl Reçber ve Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç'ün saç ve makyajlara ayrı ayrı puan vereceği 'de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuaförüm Sensin puan durumu son durum ne? 9 Temmuz Kuaförüm Sensin kim birinci oldu, en yüksek puanı hangi takım aldı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA