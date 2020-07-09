Kuaförüm Sensin puan durumu son durum ne? 9 Temmuz Kuaförüm Sensin kim birinci oldu, en yüksek puanı hangi takım aldı?

Jüri koltuğunda Türk Sanat müziğinin divası Bülent Ersoy'un da bulunduğu gündüz kuşağı programı Kuaförüm Sensin puan durumu haftanın finalinden önce izleyenlerin gündeminde yer alıyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen yarışmada takımlar modellerine en iyi makyaj ve saçı yapmak için mücadele ediyor. Peki, Kuaförüm Sensin puan durumu son durum ne? Kuaförüm Sensin 9 Temmuz birincisi hangi takım oldu? İşte tüm detaylar…

KUAFÖRÜM SENSİN GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (9 TEMMUZ 2020)

Ekranların ilgi ile takip edilen programı Kuaförüm Sensin puan durumu ve günün birincisi izleyenlerin merak ettiği konular arasında yerini alıyor. Yarışmanın jüri koltuğunda Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, moda dünyasının önemli isimlerinden Işıl Reçber ve Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç oturuyor…