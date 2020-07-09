Kuaförüm Sensin puan durumu son durum ne? 9 Temmuz Kuaförüm Sensin kim birinci oldu, en yüksek puanı hangi takım aldı?

Jüri koltuğunda Türk Sanat müziğinin divası Bülent Ersoy'un da bulunduğu gündüz kuşağı programı Kuaförüm Sensin puan durumu haftanın finalinden önce izleyenlerin gündeminde yer alıyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen yarışmada takımlar modellerine en iyi makyaj ve saçı yapmak için mücadele ediyor. Peki, Kuaförüm Sensin puan durumu son durum ne? Kuaförüm Sensin 9 Temmuz birincisi hangi takım oldu? İşte tüm detaylar…
KUAFÖRÜM SENSİN GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (9 TEMMUZ 2020)
Ekranların ilgi ile takip edilen programı Kuaförüm Sensin puan durumu ve günün birincisi izleyenlerin merak ettiği konular arasında yerini alıyor. Yarışmanın jüri koltuğunda Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, moda dünyasının önemli isimlerinden Işıl Reçber ve Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç oturuyor…
KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU VE GÜNÜN BİRİNCİSİ!
Ali- Ece-Almila günün en yüksek puanını alarak birinci oldu. En düşük puanı alan takım ise Engin-Koray ve Özlem olarak açıklandı.
Dün Kuaförüm Sensin'deki ikinci döneminde performanslarını ortaya koymaya başlayan Tayfun ve Serap ilk günde elde ettikleri puanlarla birinci olamamışlardı. Ancak dün neredeyse jürinin üç üyesinden de tam nota yakın aldılar ve zirveye oturdular. Toplam puanlarını 23'e çıkaran ikili, sıralamanın da ilk basamağına oturdu. Serap bu formlarını sürdürmek için jüriye de söz verdi. Sosyal medyada da kendilerine destek yağdı.
KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NEDİR?
Jüri koltuğuna oturan Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, moda dünyasının önemli isimlerinden Işıl Reçber ve Türkiye'nin en iyi makyaj artistlerinden Seçkin Süngüç'ün saç ve makyajlara ayrı ayrı puan vereceği Kuaförüm Sensin'de birbirinden yetenekli usta kuaförler ve makyözler, hem zamanla yarışıyor hem de zorlu modellerini, en iyi saç ve makyaj için ikna etmeye çalışıyor.