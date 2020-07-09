Oflu Hoca'nın şifresi 2 filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Başrollerinde Çetin Altay, Ahmet Varlı ve Köksal Engür'ün rol aldığı film komedi türünde seyircisinin karşısına çıkıyor. Gerek konusu gerekse hikayesiyle izleyenleri güldüren yapımın yönetmenliğini Adem Kılıç üstleniyor. Karadeniz'de çekilen filmlere ilgi duyanlar için bu akşam televizyonda yayınlanacak yapım için heyecan dorukta! Peki Oflu Hoca'nın şifresi 2 filmi ne zaman çekildi? Oflu Hoca'nın şifresi 2 filmi konusu ne oyuncuları kim?

OFLU HOCA'NIIN ŞİFRESİ 2 KONUSU NE?

Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu'ya çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem parasını kaybetmiştir. Tekrar başkan olmanın yollarını ararken zengin müteahhit İdris, oğlu Şaban'a Nur'u ister. Ahmet kendini kurtarmak için hemen kabul eder. Durumu öğrenen Kadir ve Oflu, Nur'u kaçırmaya karar verirler. Ama Nur'u kaçırırken yanlışlıkla Ahmet'in halasını kaçırırlar. Hala, Ali Osman'a evvelden beri aşıktır, onunla evlenmek ister. Ama Ali Osman bu durumu istememektedir. Hala, Ali Osman'ı ikna ederse Arsin'deki arsaları Ahmet'in üstüne yapacağını söyler. Teklifi duyan Ahmet hemen çark eder, Oflu'ya babasını bu evliliğe ikna ederse Nur'u Kadir'e vereceğini söyler. Ama aklında başka bir plan vardır.

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Oflu Hoca'nın çekimleri Trabzon'da gerçekleşmiştir.

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ 2 OYUNCULARI KİM?

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filmi oyuncuları şu şekilde;

Çetin Altay – Oflu Hoca

Ahmet Varlı – Müteahhit Ahmet

Köksal Engür – Ali Osman

Başak Daşman – Ümmiye

Nihan Büyükağaç – Asiye

Mehtap Bayri – Meryem

Eser Eyüboğlu – Kadir

Cem Atik – Muhabir

Buket Dereoğlu – Moderatör

Ayşegül Günay – Şehriye

Seymen Aydın

Furuzan Asena Ongun

Yusuf Güney