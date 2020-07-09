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filmi konusu ne, oyuncuları kim? Robocop konusu ve oyuncu kadrosu!

Bilim Kurgu türündeki filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. 2014 yılında vizyona giren yabancı filmin konusu ve oyuncu kadrosu bir hayli merak ediliyor. Aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleri ekrana kilitleyen filmin yönetmenliği José Padilha’ya ait. Adalet için savaşan Robocop’un hikayesinin anlatıldığı yapımda birçok ünlü isim rol alıyor. Peki konusu ne, oyuncuları kim?

Giriş Tarihi: 9.7.2020 18:21 ABONE OL
Robocop filmi konusu ne, oyuncuları kim? Robocop konusu ve oyuncu kadrosu!

Bu akşam ekrana gelecek olan Robocop filmi için geri sayım başladı. Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan bilim kurgu türündeki film vizyona girdiği ilk dönem çok beğenilmişti. Show TV'de saat 20.00'da izleyicisiyle buluşacak olan yapımın sürükleyicisi hikayesi bilim kurgu filmlerine ilgi duyanlar tarafından merakla bekleniyor. Buna göre Robocop filmi konusu ne, oyuncuları kim? İşte Robocop konusu ve oyuncu kadrosuna dair merak edilenler…

ROBOCOP FİLMİ KONUSU NE?

Yıl 2028'dir ve robot teknolojisinde dünya lideri OmniCorp, şirkete milyarlar akıtmak için altın bir fırsat görür. Detroit'teki suç dalgasının önüne geçmeye çalışan polis Alex Murphy ağır yaralanınca, OmniCorp kısmen insan, kısmen robot bir polis memuru yaratma şansını yakalar.

OmniCorp her şehirde bir RoboCop hayal etmektedir ve programın başarılı olması için engel tanımayacaktır. Fakat o makinenin içinde hâlâ adalet için savaşan bir insan vardır.

ROBOCOP FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Joel Kinnaman – Alex Murphy / RoboCop

Gary Oldman – Dr. Dennett Norton

Michael Keaton – Raymond Sellars

Abbie Cornish – Clara Murphy

Jackie Earle Haley – Rick Mattox

Michael Kenneth Williams – Jack Lewis

Jennifer Ehle – Liz Kline

Jay Baruchel – Tom Pope

Marianne Jean-Baptiste – Chief Karen Dean

Samuel L. Jackson – Pat Novak

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Robocop filmi konusu ne, oyuncuları kim? Robocop konusu ve oyuncu kadrosu!
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