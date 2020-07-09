Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Rubato'nun solisti Özer Arkun kimdir? Özer Arkun kaç yaşında?

2020 Mart ayında evlilil kararı alıp birlikte yaşamaya başlayan Rubato'nun solisti ile sevgilisi arasında şiddet iddiaları gündeme geldi. Rubato'nun solisti tarafından şiddete uğradığını ve savcılığa giderek şikayet dilekçesinde bulunduğu ortaya çıkan genç kadının ifadesi de ortaya çıktı. Şiddet ve darp olaylarının ardından Özer Arkun hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki; Rubato'nun solisti Özer Arkun kimdir, kaç yaşında?
Rubato'nun solisti Özer Arkun'un sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edildi. Korktuğu için darp raporu almadığını ve hayatında böyle kan görmediğini söyleyen genç kadının yaşadığı dehşetin ardından Özer Arkun ismi merak edilmeye başlandı.
İşte Rubato'nun solisti Özer Arkun hakkında merak edilenler...
Rubato grubu sanatçılarından. Solo vokal ve çelloda Özer Arkun, ud, cümbüş, gitar ve solo vokalde Fatih Ahıskalı, klarnet ve soprano saksafonda Göksun Çavdar ve bas gitarda Eralp Görgün'ün yer aldığı grup birlikte yıllarca Sezen Aksu'yla çalıştı.