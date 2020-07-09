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Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Rubato'nun solisti kimdir? ?

Ozan Güven Deniz Bulutsuz şiddet olaylarının ardından bu sefer de Rubato grubunun solisti 'un sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edildi. Genç kadın savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde yaşadıklarını anlatırken "Hayatımda böyle kan görmedim" şeklindeki ifadesi gündeme oturdu. Şiddet ve darp olaylarının ardından ismi merak edilmeye başlandı. Peki; Rubato'nun solisti Özer Arkun kimdir, kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 9.7.2020 09:36 ABONE OL
Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Rubato'nun solisti Özer Arkun kimdir? Özer Arkun kaç yaşında?

2020 Mart ayında evlilil kararı alıp birlikte yaşamaya başlayan Rubato'nun solisti ile sevgilisi arasında şiddet iddiaları gündeme geldi. Rubato'nun solisti tarafından şiddete uğradığını ve savcılığa giderek şikayet dilekçesinde bulunduğu ortaya çıkan genç kadının ifadesi de ortaya çıktı. Şiddet ve darp olaylarının ardından hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki; kimdir, kaç yaşında?

RUBATO'NUN SOLİSTİ ÖZER ARKUN KİMDİR?

Rubato'nun solisti Özer Arkun'un sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edildi. Korktuğu için darp raporu almadığını ve hayatında böyle kan görmediğini söyleyen genç kadının yaşadığı dehşetin ardından Özer Arkun ismi merak edilmeye başlandı.

İşte Rubato'nun solisti Özer Arkun hakkında merak edilenler...

Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Rubato'nun solisti Özer Arkun kimdir? Özer Arkun kaç yaşında?
RUBATO'NUN SOLİSTİ ÖZER ARKUN KİMDİR?
Özer Arkun 1973 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Henüz 8 yaşında iken keman çalmaya başladı. 11 yaşına geldiğinde ise konservatuvarda viyolonsel ile tanıştı, ilerleyen yıllarda ise saz konusunda ustalaştı. İTÜ Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümü mezun olan Özer Arkun, 2010 yılında ilk solo albümü Cello & Me ile başlayan albüm serüvenini Rubato isimli grubu ile devam ettirmektedir.

Rubato grubu sanatçılarından. Solo vokal ve çelloda , ud, cümbüş, gitar ve solo vokalde Fatih Ahıskalı, klarnet ve soprano saksafonda Göksun Çavdar ve bas gitarda Eralp Görgün'ün yer aldığı grup birlikte yıllarca Sezen Aksu'yla çalıştı.

Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Rubato'nun solisti Özer Arkun kimdir? Özer Arkun kaç yaşında?
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Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Rubato'nun solisti Özer Arkun kimdir? Özer Arkun kaç yaşında?
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