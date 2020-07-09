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kim elendi? 9 Temmuz Survivor’da SMS oy sıralaması ile elenen yarışmacı kim oldu?

2020 yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Programın son bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, eleme adayı olarak Elif’i göstermişti. Bu akşam ekrana gelecek 131.bölümde yarışmacılar kozlarını paylaşarak elenmemek için ter dökecek. Final gününe kısa süre kala bu akşam bir yarışmacı daha adaya veda edecek. Ünlüler (Kırmızı) ve Gönüllüler (Mavi) takımı SMS oy sıralaması ile elenen kişinin ardından finale 4 kişi kalacak. Peki ile kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu? 9 Temmuz Survivor kim elendi?

Giriş Tarihi: 9.7.2020 22:05 Son Güncelleme: 9.7.2020 22:07 ABONE OL
Survivor kim elendi? 9 Temmuz Survivor’da SMS oy sıralaması ile elenen yarışmacı kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması 2020'de eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Programın son bölümünde Cemal Can ve Barış dokunulmazlık oyununda mücadele etmişti. Dokunulmazlık oyununun galibi Cemal Can oldu ve Elif'i eleme adayı olarak belirledi. Programın 9 Temmuz 2020 Perşembe günü yayınlanan 131. Bölümünde kırmızı takım ve mavi takım dokunulmazlık oyunun ardından adaya veda eden isim belli olacak. Peki, 9 Temmuz ? Survivor 9 Temmuz 2020 SMS sıralaması ile kim elendi, adaya hangi yarışmacı veda etti? İşte tüm bilgiler…

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? İŞTE 9 TEMMUZ SMS SIRALAMASI!

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da eleme heyecanı hız kesmeden sürüyor. Her hafta sırasıyla Ünlüler ve Gönüllüler Survivor SMS oylaması sonrası yapılan açıklama ile elenen ismi belirliyor. Bu akşam 5 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elenecek ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu yanıt bulmuş olacak.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

Survivor'ın 9 Temmuz Perşembe günü ekranlara gelen yeni bölümünde eleme gecesi ve ada konseyi heyecanı yaşanıyor. Haberimizden, Survivor'dan elenen yarışmacı, SMS oylaması sıralaması gibi detaylara ulaşabilirsiniz.

İşte, Survivor'da elenen isim ve 9 Temmuz SMS oy sıralamasına ilişkin tüm detaylar;

Survivor kim elendi? 9 Temmuz Survivor’da SMS oy sıralaması ile elenen yarışmacı kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haftanın ilk eleme adayını belirleyen Cemal Can, Elif'in ismini verdi. Böylelikle haftanın ilk eleme adayı Elif oldu. Bu akşamki son dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ise bir isim daha söyleyecek ve Elif'in elemedeki rakibi ortaya çıkacak. Elif ve diğer eleme adayı arasından en az oyu alan kişi yarışmaya veda edecek.

Survivor dokunulmazlık oyununda sona gelindi. Bu hafta bir isim daha adaya veda ediyor. Bugün üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yarışmacılar final yoluna giderken parkuru en erken bitirmek için çalışacaklar. Survivor'da eleme 9 Temmuz Perşembe akşamı gerçekleşecek.

Survivor kim elendi? 9 Temmuz Survivor’da SMS oy sıralaması ile elenen yarışmacı kim oldu?
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Survivor kim elendi? 9 Temmuz Survivor’da SMS oy sıralaması ile elenen yarışmacı kim oldu?
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