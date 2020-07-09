Survivor kim elendi? 9 Temmuz Survivor’da SMS oy sıralaması ile elenen yarışmacı kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2020'de eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Programın son bölümünde Cemal Can ve Barış dokunulmazlık oyununda mücadele etmişti. Dokunulmazlık oyununun galibi Cemal Can oldu ve Elif'i eleme adayı olarak belirledi. Programın 9 Temmuz 2020 Perşembe günü yayınlanan 131. Bölümünde kırmızı takım ve mavi takım dokunulmazlık oyunun ardından adaya veda eden isim belli olacak. Peki, 9 Temmuz Survivor'da kim elendi? Survivor 9 Temmuz 2020 SMS sıralaması ile kim elendi, adaya hangi yarışmacı veda etti? İşte tüm bilgiler…
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da eleme heyecanı hız kesmeden sürüyor. Her hafta sırasıyla Ünlüler ve Gönüllüler Survivor SMS oylaması sonrası yapılan açıklama ile elenen ismi belirliyor. Bu akşam 5 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elenecek ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu yanıt bulmuş olacak.
Survivor'ın 9 Temmuz Perşembe günü ekranlara gelen yeni bölümünde eleme gecesi ve ada konseyi heyecanı yaşanıyor. Haberimizden, Survivor'dan elenen yarışmacı, SMS oylaması sıralaması gibi detaylara ulaşabilirsiniz.
İşte, Survivor'da elenen isim ve 9 Temmuz SMS oy sıralamasına ilişkin tüm detaylar;
Survivor elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
Haftanın ilk eleme adayını belirleyen Cemal Can, Elif'in ismini verdi. Böylelikle haftanın ilk eleme adayı Elif oldu. Bu akşamki son dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ise bir isim daha söyleyecek ve Elif'in elemedeki rakibi ortaya çıkacak. Elif ve diğer eleme adayı arasından en az oyu alan kişi yarışmaya veda edecek.
Survivor dokunulmazlık oyununda sona gelindi. Bu hafta bir isim daha adaya veda ediyor. Bugün üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yarışmacılar final yoluna giderken parkuru en erken bitirmek için çalışacaklar. Survivor'da eleme 9 Temmuz Perşembe akşamı gerçekleşecek.