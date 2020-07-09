Survivor kim elendi? 9 Temmuz Survivor’da SMS oy sıralaması ile elenen yarışmacı kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2020'de eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Programın son bölümünde Cemal Can ve Barış dokunulmazlık oyununda mücadele etmişti. Dokunulmazlık oyununun galibi Cemal Can oldu ve Elif'i eleme adayı olarak belirledi. Programın 9 Temmuz 2020 Perşembe günü yayınlanan 131. Bölümünde kırmızı takım ve mavi takım dokunulmazlık oyunun ardından adaya veda eden isim belli olacak. Peki, 9 Temmuz Survivor'da kim elendi? Survivor 9 Temmuz 2020 SMS sıralaması ile kim elendi, adaya hangi yarışmacı veda etti? İşte tüm bilgiler…

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? İŞTE 9 TEMMUZ SMS SIRALAMASI!

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da eleme heyecanı hız kesmeden sürüyor. Her hafta sırasıyla Ünlüler ve Gönüllüler Survivor SMS oylaması sonrası yapılan açıklama ile elenen ismi belirliyor. Bu akşam 5 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elenecek ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu yanıt bulmuş olacak.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

Survivor'ın 9 Temmuz Perşembe günü ekranlara gelen yeni bölümünde eleme gecesi ve ada konseyi heyecanı yaşanıyor. Haberimizden, Survivor'dan elenen yarışmacı, SMS oylaması sıralaması gibi detaylara ulaşabilirsiniz.

İşte, Survivor'da elenen isim ve 9 Temmuz SMS oy sıralamasına ilişkin tüm detaylar;