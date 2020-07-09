8 Temmuz 2020 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim? Dün akşam Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu?

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8 Temmuz 2020 dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim? Dün akşam Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu?

Ekranların uzun soluklu yarışma programı 2020 ünlüler gönüllülerde yarışmanın sonuna yaklaşıldıkça hırs, heyecan ve rekabet zirveye yükseliyor. Dün yapılan ada konseyinde yaşanan eleme heyecanında Acun Ilıcalı tarafından açıklanarak adaya veda eden isim mavi takımdan Sercan olmuştu. Öte yandan bugün ekranlara gelen 130. yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yarışmacıların bireysel olarak yarışacağı oyunda kazanan dokunulmazlık zırhına sahip olacak. Bu bağlamda yarışmayı takip edenler Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorusunun cevabını heyecanla öğrenmek istiyor. İşte 8 Temmuz 2020 Survivor ünlüler gönüllüler ilk eleme adayı kim oldu? sorusunun cevabı ve diğer tüm detaylar….

Giriş Tarihi: 9.7.2020 08:08 Son Güncelleme: 9.7.2020 08:09 ABONE OL
8 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2020 Survivor ünlüler gönüllüler ilk eleme adayı kim oldu?

Türk televizyon tarihinin en uzun süreli yarışma programlarından olan 2020 ünlüler gönüllülerde yarışma sonuna yaklaşıldıkça heyecan katlanarak artıyor. Büyük finale sayılı günler kalmasıyla birlikte yarışmacılar arasından hırs ve rekabet doruğa ulaşıyor. Dünkü ada konseyinde eleme adayları arasında yapılan SMS oylaması sonucunda Survivor Sercan Yıldırım, Acun Ilıcalı tarafından elenen isim olarak açıklanmış ve adaya veda etmişti. Bu gelişmelerin ardından adada dengeler değişme sinyali verirken bugün ekranlara gelen 130. yeni bölüm zorlu bir bireysel dokunulmazlık oyununa sahne olacak ve aynı zamanda son eleme adayı da belli olacak. Bu bağlamda televizyon izleyicileri Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinde meraklı araştırmalarını sürdürüyor.

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 8 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA

130. yeni bölümü ekranlara gelen 2020 Survivor ünlüler gönüllülerde 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü oynanan dokunulmazlık oyunu Survivor Elif ve Survivor Barış'ın mücadelesinin ardından Cemal Can ve Berkan'ın yoğun sağanak yağış altındaki kıran kırana mücadelesine sahne oldu...

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8 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2020 Survivor ünlüler gönüllüler ilk eleme adayı kim oldu?

8 TEMMUZ SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda Elif ile karşılaşan Barış 3-1 lik skorla dokunulmazlık finalinin ilk ismi oldu. 8 Temmuz dokunulmazlık oyunu Cemal Can ve Berkan'ın mücadelesine de sahne oldu. İkilinin mücadelesinden ilk 2 oyunu Cemal can kazanırken 3. oyunu Berkan kazanarak durumu 2-2'ye getirdi. Oynanan uzatma oyununu da Cemal Can kazandı ve dokunulmazlık oyunu finalinde Barış'ın rakibi Cemal Can oldu.

DOKUNULMAZLIK FİNALİ SONUÇLARI

CEMAL CAN 3 - 1 BARIŞ

Dokunulmazlık oyununda Cemal Can - Barış karşılaşmasında skor 3-1 ile Cemal Can'ın lehineyken çıkılan son parkurda Barış'ın sakatlanarak oyundan çekilmesiyle dokunulmazlık zırhını Cemal Can kazanmış oldu.

8 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2020 Survivor ünlüler gönüllüler ilk eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

2020 ünlüler gönüllülerde ilk eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık zırhını kazanan Cemal Can bir yarışmacının ismini söylerek eleme potasına soktu ve ilk eleme adayı ELİF oldu.

8 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2020 Survivor ünlüler gönüllüler ilk eleme adayı kim oldu?
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8 Temmuz 2020 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim? Dün akşam Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu?
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