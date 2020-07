8 Temmuz 2020 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim? Dün akşam Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu?

8 TEMMUZ SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda Elif ile karşılaşan Barış 3-1 lik skorla dokunulmazlık finalinin ilk ismi oldu. 8 Temmuz dokunulmazlık oyunu Cemal Can ve Berkan'ın mücadelesine de sahne oldu. İkilinin mücadelesinden ilk 2 oyunu Cemal can kazanırken 3. oyunu Berkan kazanarak durumu 2-2'ye getirdi. Oynanan uzatma oyununu da Cemal Can kazandı ve dokunulmazlık oyunu finalinde Barış'ın rakibi Cemal Can oldu.

DOKUNULMAZLIK FİNALİ SONUÇLARI

CEMAL CAN 3 - 1 BARIŞ

Dokunulmazlık oyununda Cemal Can - Barış karşılaşmasında skor 3-1 ile Cemal Can'ın lehineyken çıkılan son parkurda Barış'ın sakatlanarak oyundan çekilmesiyle dokunulmazlık zırhını Cemal Can kazanmış oldu.