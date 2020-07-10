10 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2020 Survivor ilk finalist kim oldu?

Televizyonların uzun soluklu yarışma programı 2020 Survivor ünlüler gönüllülerde büyük finale sayılı günler kala rekabet, hırs ve heyecan limitleri zorlanıyor. Önceki gün yayınlanan ada konseyinde yaşanan eleme heyecanında Acun Ilıcalı'nın açıkladığı ve adadan ayrılan isim kırmızı takımın başarılı isimlerinden Elif olmuştu. Diğer yandan bugün (10 Temmuz 2020 Cuma) ekranlara gelen 132. yeni bölümde canlı yayınlanan zorlu dokunulmazlık oyununda final mücadelesi devam ediyor. Yarışma başından bu yana takım halinde mücadele eden yarışmacılar bireysel anlamda yarıştığı oyunda kazanan taraf dokunulmazlığın sahibi olarak eleme adayı belirleyecek. Yarışmanın sıkı takipçileri Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorusuna merakla cevap arıyor.
10 Temmuz Cuma günü ekranlara gelen ve canlı yayınlanna bölüme ilişkin detaylar şöyle;
2020 Survivor ünlüler gönüllülerin 10 Temmuz günü ekranlara gelen 132. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Canlı yayınla ekranlara gelen kritik dokunulmazlık oyunu an itibariyle Survivor Barış - Yasin ve Berkan - Cemal Can'ın kıran kırana mücadelesine sahne oluyor.
Dokunulmazlık oyunundan en güncel detaylar şöyle;
BARIŞ 4 - 2 YASİN (Barış finalist)
BERKAN 4 - 3 CEMAL CAN (Berkan finalist)
FİNALİSTLER
Final oyunu sonuçlandı...
BARIŞ 0 - 5 BERKAN
Günün 1.si ve Survivor ilk finalisti BERKAN oldu.
2020 Survivor ünlüler gönüllülerde canlı yayınla ekranlara gelen dokunulmazlık oyunu sonuçlandı ve kazanan Berkan oldu. Bugün yapılan dokunulmazlık oyunu sonunda eleme adayı belirlenmedi.