10 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2020 Survivor ünlüler gönüllüler eleme adayı kim oldu?

Türk televizyon tarihinin en uzun süreli yarışma programlarından olan Survivor 2020 ünlüler gönüllülerde yarışma sonuna yaklaşıldıkça heyecan katlanarak artıyor. Büyük finale sayılı günler kalmasıyla birlikte yarışmacılar arasından hırs ve rekabet doruğa ulaşıyor. Dünkü ada konseyinde eleme adayları arasında yapılan SMS oylaması sonucunda Survivor Elif, Acun Ilıcalı tarafından elenen isim olarak açıklanmış ve adaya veda etmişti. Bu gelişmelerin ardından adada dengeler değişme sinyali verirken bugün ekranlara gelen 132. yeni bölüm canlı yayında zorlu bir bireysel dokunulmazlık oyununa sahne olacak ve aynı zamanda son eleme adayı da belli olacak. Bu bağlamda televizyon izleyicileri Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinde meraklı araştırmalarını sürdürüyor.
10 Temmuz Cuma günü ekranlara gelen bölüme ilişkin detaylar şöyle;
2020 Survivor ünlüler gönüllülerin 10 Temmuz günü ekranlara gelen 132. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Canlı yayınla ekranlara gelen kritik dokunulmazlık oyunu an itibariyle Survivor Barış - Yasin ve Berkan - Cemal Can'ın kıran kırana mücadelesine sahne oluyor.
Dokunulmazlık oyunundan en güncel detaylar şöyle;
BARIŞ 1 - 2 YASİN
BERKAN 2 - 1 CEMAL CAN
2020 Survivor ünlüler gönüllülerde canlı yayınla ekranlara gelen dokunulmazlık oyununun kazananı ada konseyinde bir yarışmacının adını eleme adayı olarak belirleyecek. Eleme adayı belli olduğunda burada bulabileceksiniz...