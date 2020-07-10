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10 Temmuz dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2020 Survivor ünlüler gönüllüler eleme adayı kim oldu?

Ekranların uzun soluklu yarışma programı 2020 ünlüler gönüllülerde yarışmanın sonuna yaklaşıldıkça hırs, heyecan ve rekabet zirveye yükseliyor. Dün yapılan ada konseyinde yaşanan eleme heyecanında tarafından açıklanarak adaya veda eden isim kırmızı takımdan Elif olmuştu. Öte yandan bugün ekranlara gelen 132. yeni bölümde canlı yayında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yarışmacıların bireysel olarak yarıştığı oyunda kazanan yarışmacı dokunulmazlık zırhına sahip olacak. Bu bağlamda yarışmayı izleyenler Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorusunun cevabını heyecanla öğrenmek istiyor. İşte 10 Temmuz 2020 Survivor ünlüler gönüllüler eleme adayı kim oldu? sorusunun cevabı ve diğer tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 10.7.2020 21:37 Son Güncelleme: 10.7.2020 21:47 ABONE OL
10 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2020 Survivor ünlüler gönüllüler eleme adayı kim oldu?

Türk televizyon tarihinin en uzun süreli yarışma programlarından olan 2020 ünlüler gönüllülerde yarışma sonuna yaklaşıldıkça heyecan katlanarak artıyor. Büyük finale sayılı günler kalmasıyla birlikte yarışmacılar arasından hırs ve rekabet doruğa ulaşıyor. Dünkü ada konseyinde eleme adayları arasında yapılan SMS oylaması sonucunda Survivor Elif, tarafından elenen isim olarak açıklanmış ve adaya veda etmişti. Bu gelişmelerin ardından adada dengeler değişme sinyali verirken bugün ekranlara gelen 132. yeni bölüm canlı yayında zorlu bir bireysel dokunulmazlık oyununa sahne olacak ve aynı zamanda son eleme adayı da belli olacak. Bu bağlamda televizyon izleyicileri Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinde meraklı araştırmalarını sürdürüyor.

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 10 TEMMUZ 2020 CUMA

10 Temmuz Cuma günü ekranlara gelen bölüme ilişkin detaylar şöyle;

10 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2020 Survivor ünlüler gönüllüler eleme adayı kim oldu?

2020 ünlüler gönüllülerin 10 Temmuz günü ekranlara gelen 132. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Canlı yayınla ekranlara gelen kritik dokunulmazlık oyunu an itibariyle Survivor Barış - Yasin ve Berkan - Cemal Can'ın kıran kırana mücadelesine sahne oluyor.

Dokunulmazlık oyunundan en güncel detaylar şöyle;

BARIŞ 1 - 2 YASİN

BERKAN 2 - 1 CEMAL CAN

10 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2020 Survivor ünlüler gönüllüler eleme adayı kim oldu?

10 TEMMUZ SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

2020 ünlüler gönüllülerde canlı yayınla ekranlara gelen dokunulmazlık oyununun kazananı ada konseyinde bir yarışmacının adını eleme adayı olarak belirleyecek. Eleme adayı belli olduğunda burada bulabileceksiniz...

10 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2020 Survivor ünlüler gönüllüler eleme adayı kim oldu?
10 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2020 Survivor ünlüler gönüllüler eleme adayı kim oldu?
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10 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2020 Survivor ünlüler gönüllüler eleme adayı kim oldu?
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