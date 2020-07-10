2053 hedefleri neler? 2053 anlamı ne ve Türkiye için ne ifade ediyor?

İlk açıklandığı günden itibaren 2053 hedefleri ve 2053 vizyon, milyonlarca vatandaşın ilgi odağı oldu. 2023, 2053 ve 2071 hedefleri ile bu hedefler doğrultusunda açıklanan vizyonun detayları, birçok farklı zamanda Başkan Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Peki, 2053'ün anlamı ve önemi ne? 2053 hedefleri ve anlamı hakkında bilgiler ve İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümünde Türkiye'nin hedefleri ile ilgili detaylar bu başlık altında yer alıyor...

Başlangıcı, 2014-2019 süreci olan, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini çerçeveye alacak vizyon belgesi, aziz milletimizin önüne yepyeni bir ufuk açacak... Erdoğan'ın direksiyonunda olacağı Çankaya'nın ufuk çizgisine göre, Türkiye 2023 yılına kadar yükselişin bütün temellerini atacak, bölgesel bir güç merkezi haline gelecek. Erdoğan, İstanbul'un fethinin 600. yılı olan 2053'ü, Türkiye'nin yükselişi için önemli bir sıçrama noktası olarak görüyor. Anlaşılan o ki, Türkiye'nin hedefleri bölgesel bir güç merkezi olmakla sınırlı kalmayacak. Türkiye, 2053 yılında dünya devleriyle yarışan küresel bir güç merkezi haline gelecek.

