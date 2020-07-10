2053 hedefleri neler? 2053 anlamı ne ve Türkiye için ne ifade ediyor?

İlk açıklandığı günden itibaren 2053 hedefleri ve 2053 vizyon, milyonlarca vatandaşın ilgi odağı oldu. 2023, 2053 ve 2071 hedefleri ile bu hedefler doğrultusunda açıklanan vizyonun detayları, birçok farklı zamanda Başkan Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Peki, 2053'ün anlamı ve önemi ne? 2053 hedefleri ve anlamı hakkında bilgiler ve İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümünde Türkiye'nin hedefleri ile ilgili detaylar bu başlık altında yer alıyor...
Başlangıcı, 2014-2019 süreci olan, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini çerçeveye alacak vizyon belgesi, aziz milletimizin önüne yepyeni bir ufuk açacak... Erdoğan'ın direksiyonunda olacağı Çankaya'nın ufuk çizgisine göre, Türkiye 2023 yılına kadar yükselişin bütün temellerini atacak, bölgesel bir güç merkezi haline gelecek. Erdoğan, İstanbul'un fethinin 600. yılı olan 2053'ü, Türkiye'nin yükselişi için önemli bir sıçrama noktası olarak görüyor. Anlaşılan o ki, Türkiye'nin hedefleri bölgesel bir güç merkezi olmakla sınırlı kalmayacak. Türkiye, 2053 yılında dünya devleriyle yarışan küresel bir güç merkezi haline gelecek.
1453'ten 2053'e
İstanbul'un fethinin küresel düzeyde yarattığı gelişmeleri yeniden düşünmeliyiz.
Osmanlı, "İstanbul merkezli" bir dünya düşünüyordu. "İstanbul merkezli düşünce", Kuzey Afrika, Ortadoğu, Kafkasya, Karadeniz ve Balkanlar'ı içine alan daireye egemen olmaktı. Fatih Sultan Mehmet, bu düşünceyle Osmanlı'nın büyümesini hedeflemişti. (Kaynak: Takvim)
21'inci yüzyıl Türkler'in yüzyılı olacak...
Bölgemiz tarih boyunca büyük imparatorluklar, büyük devletler tarafından yönetilmiştir, bize yine aynı büyüklükte büyük bir ÇATI lazım.
Türkiye'yi merkeze alan AVRASYA'NIN kadim halkları bir arada siyasi ve ekonomik birlikler kurarak büyüme fırsatını kaçırmamalıdır.
Güzel Türkiye'miz, Birleşik Devletler modeliyle büyüme fırsatını yeniden ele geçirme şansına sahiptir. Stratejik okumalar ve doğru pratiklerin geliştirilmesi sonucu, 'TÜRKİYE BİRLEŞİK DEVLETLERİ' ÇATISI altında yeni dünya düzeninde şöyle yer alabiliriz:
Bosna, Makedonya Arnavutluk (Balkanlarda)
Azerbaycan, Gürcistan, Nahçıvan (Kafkasya'da)
Filistin-Gazze, Kuzey Kıbrıs, Tunus ve Libya'dan çıkan yeni devlet (Afrika'da)
Suriye'nin Sünni ve Kürt, Irak'ın Kürt ve Sünni Devletçikleri Ortadoğu'da) Ortadoğu yeniden şekillenirken Türk-
Kürt Konfederasyonu: "Yavuz Sultan Selim-Şeyh İdris-i Bitlisi"den ilham alan bu formül, hem Kürt, hem Kerkük-Musul petrollerini ve doğal zenginliklerini, günümüzün ABD'sinin yaptığı gibi Birleşik Türkiye Devletleri'nin inisitayitifine sunacaktır.
İki örnek
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: 50 eyalet ve 1 federal bölgeden oluşan ÇATI DEVLETTİR. 1787 yılında bağımsızlıklarını ilan eden koloniler, eyaletlerden biçiminde Amerika Birleşik Devletleri'ni kurdular. 1900'lü yılların başlarından itibaren dünyada ağırlığını hissettirdi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir süper güç haline geldi. 100 yılda, büyüme-genişleme ile bir Amerikan küresel gücünü ortaya çıkardı.
AVRUPA BİRLİĞİ: Avrupa Birliği, devletlerarası ve çok uluslu bir oluşumdur.
Temelleri 1951 yılında, altı ülkenin katılımıyla oluşturulan demir çelik birliğine dayanmaktadır. Küresel bir oyuncu olmayı amaçlayan AB... 28 ülkeyi içine alarak önemli bir boyuta ulaştı.
SONUÇ: 1916 tarihli, Osmanlı'yı parçalayan İngiliz-Fransız SYKES-PICOT çöp torbasına atılırken, 2099'lara kadar sürecek YENİ HARİTALI VE YENİ DEVLETLERİN oluşturacağı YENİ DÜNYA DÜZENİ kuruluyor.
2053 yılındaki muhtemel güç merkezleri olacak olan ABD, Rusya ve Çin yanında BÜYÜK TÜRKİYE'DE 4. BİR GÜÇ MERKEZİ olarak yerini alacak Yeni Dünya düzeninde.
Tarih kitaplarına, Çin İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, Amerika Birleşik Devletleri gibi. Burada ismimiz, 'TÜRKİYE BİRLEŞİK DEVLETLERİ' olarak yazılacak.
NE MUTLU, O GÜNLERİ GÖRECEK VE YAŞAYACAK TÜRK GENÇLİĞİNE... (KAYNAK: Takvim)