Çatı Katı Aşk 1. bölüm izle! Kanal D ile yeni dizi Çatı Katı Aşk 1. bölüm tamamı kesintisiz izle!

ÇATI KATI AŞK KONUSU NEDİR?

Zaten kıt kanaat geçinen Yılmaz Ailesi'nin ekonomik durumu daha da kötüye gitmeden çatı katına hemen yeni bir kiracı bulunması gerekmektedir ama iki kuralları vardır. Çatı katı bekara ve öğrenciye asla kiralanmayacak!

Kendine yeni bir hayat kurmak isteyen Ateş'le, ailesine destek olmak isteyen Yasemin'in yolları Yılmaz ailesinin çatı katı ilanını görmesiyle kesişir. Aynı anda çatı katına talip olmuşlardır ancak Yılmaz ailesinin koyduğu kural yüzünden ne Yasemin ne de Ateş evin yeni kiracısı olabilir. İlk denemeleri başarısızlıkla sonuçlanınca İstanbul da bulunabilecek en uygun daireyi kaçırmak istemeyen ikili madem kural bize uymuyor öyleyse biz kurala uyarız düşüncesiyle bir ortaklık yapmaya karar verir. Yapılan ortaklık sonucu Yılmaz ailesi yeni kiracılarına kavuşurken iki kader ortağı çıktıkları bu yolculukta Ayşen ve Demir'in de hayatını değiştirecek bir karar verdiklerinden habersizdir.