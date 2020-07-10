Çatı Katı Aşk 1. bölüm izle! Kanal D ile yeni dizi Çatı Katı Aşk 1. bölüm tamamı kesintisiz izle!

Ekranların yeni dizisi Çatı Katı Aşk 1. Bölüm izle ekranı binlerce vatandaşın ilgisini görüyor. Henüz geçtiğimiz akşam başlayan yapım diziseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Denizci'nin başrollerini paylaştığı dizi izleyenlerinden tam not almayı başardı. Yapımı Tv ekranlarında kaçıranlar Çatı Katı Aşk 1. Bölüm izle ekranına Kanal D linkinden ulaşılabiliyor. İşte Çatı Katı Aşk 1. Bölüm izle linki ve tüm detaylar…
Dizi Kanal D ekranlarında perşembe akşamı yayın hayatına başladı. Yeşilçam filmi tadında sıcacık bir hikayenin anlatıldığı Çatı Katı Aşk 1. bölümde Ateş'le Yasemin'in Yılmaz ailesinin çatı katını kiralaması ve evlilik oyununa karar vermeleri ekran başındaki izleyenlere keyifli dakikalar sundu…
Aşağıda bulunan linke giderek dizinin ilk bölümünü kesintisiz izleyebilirsiniz...
https://www.kanald.com.tr/cati-kati-ask/bolumler/cati-kati-ask-1-bolum
ÇATI KATI AŞK 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yaptıkları sahte evlilikle Yılmaz ailesinin sahibi olduğu çatı katına yerleşen Ateş ve Yasemin'i zor günler bekliyor. Ateş'in ortaya çıkan sevgilisi işleri karıştırıyor. Odanın ortasına serdikleri çarşaflar da soru işaretlerinin artmasına sebep oluyor. Herkes yeni gelen kiracıları konuşurken Ateş ve Yasemin gelinlik ve damatlık giymek zorunda kalıyor!
ÇATI KATI AŞK KONUSU NEDİR?
Zaten kıt kanaat geçinen Yılmaz Ailesi'nin ekonomik durumu daha da kötüye gitmeden çatı katına hemen yeni bir kiracı bulunması gerekmektedir ama iki kuralları vardır. Çatı katı bekara ve öğrenciye asla kiralanmayacak!
Kendine yeni bir hayat kurmak isteyen Ateş'le, ailesine destek olmak isteyen Yasemin'in yolları Yılmaz ailesinin çatı katı ilanını görmesiyle kesişir. Aynı anda çatı katına talip olmuşlardır ancak Yılmaz ailesinin koyduğu kural yüzünden ne Yasemin ne de Ateş evin yeni kiracısı olabilir. İlk denemeleri başarısızlıkla sonuçlanınca İstanbul da bulunabilecek en uygun daireyi kaçırmak istemeyen ikili madem kural bize uymuyor öyleyse biz kurala uyarız düşüncesiyle bir ortaklık yapmaya karar verir. Yapılan ortaklık sonucu Yılmaz ailesi yeni kiracılarına kavuşurken iki kader ortağı çıktıkları bu yolculukta Ayşen ve Demir'in de hayatını değiştirecek bir karar verdiklerinden habersizdir.