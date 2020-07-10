Farah Zeynep Abdullah kimdir? Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında, nereli?

Magazin gündemi Farah Zeynep Abdullah ve şarkıcı Reynmen'in görüntülenmesini konuşuyor. Bir süredir kimseyle görüntülenmeyen ünlü oyuncunun şarkıcı Reynmen ile görüntülerinin ortaya çıkmasıyla hayatına dair merak edilenler artış gösterdi. Buna göre; Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında, nereli? Farah Zeynep Abdullah hangi dizilerde rol aldı?

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 İstanbul doğumlu. Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu. Ancak daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak, lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı.

Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere'deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve "Aylin" rolüne seçildiğini öğrendi. Bu dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırdı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı.

2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği "Bi Küçük Eylül Meselesi" filminde Engin Akyürek ile baş rolü paylaştı. Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırdı. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki "Prenses Azra"yı seslendirdi.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'IN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Kurt Seyit ve Şura

Muhteşem Yüzyıl Kösem

Gülizar

Kelebeğin Rüyası

Bi Küçük Eylül Meselesi

Unutursam Fısılda

Barbie Prenses ve Rockstar

Ekşi Elmalar

Arif v 216

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