İnstagram hesap silme nasıl yapılır? 2020 Türkçe Instagram silme ve hesap kapatma linki

Instagram silme işlemi için doğru yerdesiniz. Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı bulunan Instagram uygulamasına her gün çok sayıda yeni kullanıcı katıldığı gibi bazı kullanıcılar Instagram hesabını dondurmak ya da geçici olarak kapatmak yerine silmek isteyebiliyor. İstatistiklere göre Instagram kullanıcı sayısı yılda yaklaşık %2 oranında artıyor. Bununla birlikte Instagram hesap silme işlemini gerçekleştirerek hesabını kalıcı olarak silmek isteyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Peki Instagram hesap silme işlemi nasıl yapılır?

INSTAGRAM HESAP SİLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Sırasıyla aşağıdaki adımları takip ederek Instagram hesabını kalıcı olarak silebilirsiniz:

Telefondan Instagram hesap silme için telefonunuzun tarayıcısından instagram.com web adresine giriş yapın. Bu işlemin Instagram uygulaması üzerinden gerçekleştirilmesi mümkün değil. Bu sebeple telefonunuzun tarayıcısını kullanmanız gerekiyor. Bu işlemi aynı zamanda bir bilgisayar üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.

Aşağıda paylaştığımız instagram hesap silme linkine tıklayıp hesabınıza giriş yapın. Oturumunuzu açtıktan sonra hesap silme ekranı ile karşılaşacaksınız. Instagram hesap silme işlemi bir sonraki adımında Instagram size hesabınızı neden kapattığınıza yönelik bir soru yöneltecek. Bu soruyu yanıtlayın. Daha sonra karşınıza gelen ekrandaki boş kutucuğa Instagram hesabınızın şifresini girin. Daha sonra kırmızı renkli kutucuğun içerisinde yazılı olan "Hesabımı kalıcı olarak kapat" yazısına tıklayın. Bu adımların ardından Instagram hesabınız silinmiş olacak. Ancak hesap silme işlemine başlamadan önce bu işlemi gerçekleştirmenizin ardından sildiğiniz kullanıcı adını bir daha kullanmanızın mümkün olmayacağını belirtelim.

INSTAGRAM SİLME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Instagram hesabı nasıl kapatılır konusunda yukarıdaki adımları uygulayarak hesabınızı kapatabilirsiniz. Instagram kullanıcı politikasında bir değişikliğe gitmediği sürece kapatmış olduğu instagram hesabınızın kullanıcı adı ile bir daha oturum açmanız mümkün değil.

Instagram hesabınızı silmeden önce hesabınızdaki fotoğrafları ve diğer verileri yedeklemeniz gerektiğini, Instagram hesap silme işleminin ardından bu verilere ve dosyalara tekrar erişim sağlamanızın mümkün olmadığını belirtelim.

Ayrıca Instagram hesabınızı silmek yerine geçici olarak dondurmanız da mümkün. Instagram dondurma işleminin ardından bir süre sonra karar değiştirdiğiniz takdirde aynı hesabı kullanmanız mümkün.

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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