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İslam, edebiyat, fikir, tarih ve kültür, sanat içeriklerinin merkezi: Fikriyat ve VAV radyo

Turkuvaz Medya'nın fikir, edebiyat tarih ve kültür durakları TV ve Gazetelerde olduğu gibi Radyo ve dijital ortamlarda da sizinle. Özgün içeriklerle tarih, kültür, edebiyat ve dini konuların etkili dijital merkezi fikriyat.com ve Vav Radyoyu tüm sosyal medya mecralarından takip edebilirsiniz. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 10.7.2020 15:00 ABONE OL
İslam, edebiyat, fikir, tarih ve kültür, sanat içeriklerinin merkezi: Fikriyat ve VAV radyo

FİKİR DÜNYANIZIN ÖZGÜN İÇERİK ÜRETİCİSİ: FİKRİYAT.COM

Türkiye'nin, alanında otorite olan yazarları, İslam düşünce ve hayatına dair referans içerikleri, Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan Fikriyat.com sosyal medyada da sizlerle. Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

TWİTTER: https://twitter.com/fikriyatcom

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/fikriyat/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/fikriyat/

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCnZhofABcz1X5c6C8N_muTg

VAV RADYO HER ANINIZDA SİZİNLE

Fikir dünyanızı genişletmek, yeni bilgiler edinmek, 24 saat Kuran-ı Kerim, Hadis-i Şerif ve dua dinlemek istiyorsanız VAV Radyo size yeter...

VAV Radyo'yu aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

TWİTTER: https://twitter.com/vavradyo

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/vavradyo

FACEBOOK: https://www.facebook.com/vavradyoturkuvaz/

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UC21WH-Gizlw0OJdxZYRlpvQ

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İslam, edebiyat, fikir, tarih ve kültür, sanat içeriklerinin merkezi: Fikriyat ve VAV radyo
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