10 Temmuz Kuaförüm Sensin kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? Kuaförüm Sensin elenen takım ve haftanın birincisi olan takım...

Kuaförüm Sensin'de bugün haftanın birincisi ve elenen ismi belli oluyor. Her gün yarışmacıların en güzel saç ve makyajı yapabilmek için mücadele gösterdiği ve jüri koltuğunda oturan ünlü isimlerden puan aldıkları yarışmada tüm hafta en yüksek puanı alan takım 10 bin TL'nin sahibi oluyor. Peki, 10 Temmuz Bugün Kuaförüm Sensin'den kim elendi, kim birinci oldu? Kuaförüm Sensin haftanın birincisi ve elenen ismi için heyecan dorukta!

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ, HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Büyük izleyici kitlesine sahip olan yarışma programında bir haftanın daha sonuna gelindi. Gündüz kuşağı yarışma programın Kuaförüm Sensin'de yarışmacılar modellerine konsepte uygun makyaj ve saçı yaparak jüri karşısına çıktı. Bugün sonunda ise 10 bin TL ödülün sahibi takım ve elenen takım belli olacak…