ATV ekranlarına bu akşam gelecek olan Oflu Hoca Trakya'da filmi için heyecan dorukta. Lüleburgaz'a adım attığı gün, ilçedeki hapishaneden, Oflu Hoca'nın Lüleburgaz günlerini kabusa çevirecek, yüzde yüz Trakyalı bir adam tahliye olur: Haspi. Haspi, görünüş itibariyle Oflu Hoca'nın ikizi gibidir adeta. Gelgelelim karakter olarak hiçbir ortak noktaları yoktur. Bu fiziksel benzerlik, her iki adamın da başına macera ve kahkaha yüklü belalar açacaktır. Peki; Oflu Hoca Trakya'da filmi konusu nedir? Oflu Hoca Trakya'da filmi oyuncuları kimler?

OFLU HOCA TRAKYA'DA FİLMİ KONUSU

Oflu Hoca, başkanlığını yaptığı Doğanspor futbol kulübüne, genç yetenek Hayati'yi transfer etmek için Lüleburgaz yollarına düşmüştür. Ancak Oflu Hoca'yı olmadık sürprizler beklemektedir Trakya'da.

Lüleburgaz'a adım attığı gün, ilçedeki hapishaneden, Oflu Hoca'nın Lüleburgaz günlerini kabusa çevirecek, yüzde yüz Trakyalı bir adam tahliye olur: Haspi. Haspi, görünüş itibariyle Oflu Hoca'nın ikizi gibidir adeta. Gelgelelim karakter olarak hiçbir ortak noktaları yoktur. Bu fiziksel benzerlik, her iki adamın da başına macera ve kahkaha yüklü belalar açacaktır.

OFLU HOCA TRAKYA'DA FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2018

Yönetmen : Adem Kılıç, Serkan Karaarslan

Türü : Komedi

Oyuncular : Çetin Altay, Gökhan Yıkılkan, Gülhan Tekin, Seymen Aydın, Ececan Gümeci