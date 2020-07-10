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nedir? kimler?

Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan Oflu Hoca Trakya'da filmi için geri sayım başladı. 2018 yılı yapımı film komedi türünde olup yönetmen koltuğunda Adem Kılıç, Serkan Karaarslan oturuyor. Oflu Hoca, başkanlığını yaptığı Doğanspor futbol kulübüne, genç yetenek Hayati’yi transfer etmek için Lüleburgaz yollarına düşmüştür. Ancak Oflu Hoca’yı olmadık sürprizler beklemektedir Trakya’da. Peki; nedir? kimler?

Giriş Tarihi: 10.7.2020 17:40 ABONE OL
Oflu Hoca Trakya'da filmi konusu nedir? Oflu Hoca Trakya'da filmi oyuncuları kimler?

ATV ekranlarına bu akşam gelecek olan Oflu Hoca Trakya'da filmi için heyecan dorukta. Lüleburgaz'a adım attığı gün, ilçedeki hapishaneden, Oflu Hoca'nın Lüleburgaz günlerini kabusa çevirecek, yüzde yüz Trakyalı bir adam tahliye olur: Haspi. Haspi, görünüş itibariyle Oflu Hoca'nın ikizi gibidir adeta. Gelgelelim karakter olarak hiçbir ortak noktaları yoktur. Bu fiziksel benzerlik, her iki adamın da başına macera ve kahkaha yüklü belalar açacaktır. Peki; Oflu Hoca Trakya'da filmi konusu nedir? Oflu Hoca Trakya'da filmi oyuncuları kimler?

OFLU HOCA TRAKYA'DA FİLMİ KONUSU

Oflu Hoca, başkanlığını yaptığı Doğanspor futbol kulübüne, genç yetenek Hayati'yi transfer etmek için Lüleburgaz yollarına düşmüştür. Ancak Oflu Hoca'yı olmadık sürprizler beklemektedir Trakya'da.

Lüleburgaz'a adım attığı gün, ilçedeki hapishaneden, Oflu Hoca'nın Lüleburgaz günlerini kabusa çevirecek, yüzde yüz Trakyalı bir adam tahliye olur: Haspi. Haspi, görünüş itibariyle Oflu Hoca'nın ikizi gibidir adeta. Gelgelelim karakter olarak hiçbir ortak noktaları yoktur. Bu fiziksel benzerlik, her iki adamın da başına macera ve kahkaha yüklü belalar açacaktır.

OFLU HOCA TRAKYA'DA FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2018

Yönetmen : Adem Kılıç, Serkan Karaarslan

Türü : Komedi

Oyuncular : Çetin Altay, Gökhan Yıkılkan, Gülhan Tekin, Seymen Aydın, Ececan Gümeci

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Oflu Hoca Trakya'da filmi konusu nedir? Oflu Hoca Trakya'da filmi oyuncuları kimler?
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