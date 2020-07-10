Recep İvedik 2 filmi TV’de seyirci ile buluşuyor! Recep İvedik 2 konusu ne, nerede çekildi ve oyuncuları kimler

Sevilen komedi filmi Recep İvedik 2, bu akşam televizyon ekranlarında seyirci ile buluşacak. Filmi izleyecek olan sinema severler, Recep İvedik serisinin ikinci filmi hakkındaki detayları ve teknik bilgileri araştırıyor. Peki, Recep İvedik 2 filmi konusu ne, film nerede çekildi ve oyuncu kadrosu kimlerde oluşuyor? İşte, beyaz perdeye damga vuran Recep İvedik 2 filmi hakkında detaylar…

RECEP İVEDİK 2 KONUSU NE, NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?



Recep İvedik 2, Recep İvedik'in devamı niteliğinde olan 2009 yapımı komedi türündeki Türk filmi. Recep İvedik 2'nin yönetmenliğini Togan Gökbakar yapmıştır.

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RECEP İVEDİK 2 KONUSU

Recep'in tek yakını, kıllı, yaşlı ve zamanını PlayStation oynayarak geçiren babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep babaannesinin istekleri için harıl harıl kendisine iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan işyerinde çeşitli maceralar yaşarken, bir yandan da işi öğrenecektir.

RECEP İVEDİK 2 OYUNCULARI





RECEP İVEDİK 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 2 filmi genel olarak İstanbul Güngören ve Antalya Manvgat'ta çekilmiştir. Ancak film boyunca İstanbul'un farklı bölgelerinde de çekilmiş sahneler bulunmaktadır.