Son Dakika Haberleri | Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 10 Temmuz tarihli Kapalı Çarşı gram, çeyrek altın fiyatları

Altının onsu 1818 dolara kadar yükselerek son 9 yılın zirvesini gördü. Gram altında onstan aldığı destekle dün 401 lira ile tarihi zirvesini gördü. Altın yatırımcıları "Bu seviyelerden altın alınır mı" sorusuna yanıt aramaya başlarken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da yayına katılarak yükseliş trendini güçlendiren altın fiyatlarını değerlendirirken dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Altın için aşağı yönlü riskler olduğunu açıklayan Memiş, "Şuan yatırımcılar kademeli alım mı yapmalı. Yoksa beklemek mi lazım" sorusuna net cevap verdi.

"FİZİKİ ALIM TARAFINA BİR TALEP YOK"

Uzman isim, "Fiyatlamaların kesinlikle bir balon fiyatlama olduğunu düşünüyorum. Yani değerinden fazla bir getirisi var. Anormal süreçlerden geçtiğimiz için bunlar panik alımları. Fiziki alım tarafına bir talep yok" dedi.

Memiş, "Bunlar kısa vadeli kar için alınmış pozisyonlar. Zaten düğünler ötelenmiş. İnsanların fiziki altın alacak bir durumu yok. Dolayısıyla varlıklarını korumak için sadece ETF üzerinden alıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

"380 LİRA VE ALTINA SARKMALAR GERÇEKLEŞMEDİKÇE POZİSYON ALMAK GEREKSİZ"

Altın Uzmanı Memiş, "Yatırımcılara şunu tavsiye edebilirim. Düşüşlerde tekrar 1700 dolar seviyesini beklerseniz yıl sonuna kadar olan süreçte daha mantıklı bir karar olur. Gram altında ise tekrar 380 lira ve altına sarkmalar gerçekleşmedikçe pozisyon almanın gereksiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

"SERT SATIŞLAR BAŞLAYINCA GERÇEK DEĞERİ BİZ O ZAMAN GÖRECEĞİZ"

Önümüzdeki süreçte yıl sonuna kadar zaman olduğunu ve düzeltme hareketlerinde umutların bitmediğini belirten Memiş, "Altın fiyatlarında küresel borsalarda sert satışlar başlayınca gerçek değeri biz o zaman göreceğiz" dedi.