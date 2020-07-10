Son dakika: Spotify çöktü mü? Milyonlarca kullanıcıdan 'Spotify açılmıyor, kendi kendine kapanıyor' şikayeti!

Milyonlarca kullanıcıya sahip müzik uygulaması Spotify mobil sürümü, dünya genelinde 'uygulama açılmama' sorunu yaşıyor. Birçok kullanıcı Twitter ve Instagram üzerinden, 'Spotify çöktü' raporu paylaşıyor. Birçok ülkede yaşanan Spotify uygulamadan çıkma hatası ya da Spotify çökme sorununa karşı açıklama için gözler Spotify yönetimine çevrildi. Konuya ilişkin Spotify yönetiminden bir açıklama gelmedi.
SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? RAPOR EDİLEN SORUNLAR:
Twitter kullanıcılarının paylaştığı deneyimlere göre, hem android hem de iOS işletim sistemlerinde karşılaşılan sorun aynı.
Spotify, teknik bir hatadan dolayı, Batı Avrupa, Güney Amerika ve birçok Asya ülkesinde açılmıyor. 10 Temmuz tarihli bu sorun, yaklaşık bir ay önce ABD ve Avrupa'nın belirli bölhelerinde yaşanmıştı.
SPOTIFY NEDİR?
Spotify, dünya çapında milyonlarca şarkıya ve diğer içeriğe anında erişebilmeni sağlayan bir dijital müzik, podcast ve video aktarma hizmetidir.
Müzik çalma gibi temel işlevler tamamıyla ücretsizdir ama sen yine de Spotify Premium'a yükseltmeyi tercih edebilirsin. Her şekilde yapabileceklerin:
Gözat ve Ara ile dinlemek istediğini seçme.
Haftalık Keşif, Yeni Müzik Radarı ve Daily Mix gibi kişiselleştirilmiş özelliklerden öneriler alma.
Müzik koleksiyonları oluşturma.
Arkadaş, sanatçı ve ünlü kişilerin dinlediklerini görme.
Kendi kişiselRadyo istasyonlarını oluşturma.
Spotify, bilgisayarlar, telefonlar, tabletler, hoparlörler, TV'ler, arabalar da dahil olmak üzere geniş bir cihaz aralığında bulunabilir ve bir cihazdan diğerine Spotify Connect'i kullanarak kolaylıkla geçebilirsin.