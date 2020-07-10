Son dakika: Spotify çöktü mü? Milyonlarca kullanıcıdan 'Spotify açılmıyor, kendi kendine kapanıyor' şikayeti!

Milyonlarca kullanıcıya sahip müzik uygulaması Spotify mobil sürümü, dünya genelinde 'uygulama açılmama' sorunu yaşıyor. Birçok kullanıcı Twitter ve Instagram üzerinden, 'Spotify çöktü' raporu paylaşıyor. Birçok ülkede yaşanan Spotify uygulamadan çıkma hatası ya da Spotify çökme sorununa karşı açıklama için gözler Spotify yönetimine çevrildi. Konuya ilişkin Spotify yönetiminden bir açıklama gelmedi.

SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? RAPOR EDİLEN SORUNLAR:

Twitter kullanıcılarının paylaştığı deneyimlere göre, hem android hem de iOS işletim sistemlerinde karşılaşılan sorun aynı.

Spotify, teknik bir hatadan dolayı, Batı Avrupa, Güney Amerika ve birçok Asya ülkesinde açılmıyor. 10 Temmuz tarihli bu sorun, yaklaşık bir ay önce ABD ve Avrupa'nın belirli bölhelerinde yaşanmıştı.