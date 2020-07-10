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filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Efsane aksiyon filmi Soygun oyuncu kadrosu!

Bu akşam televizyon ekranlarında izleyenleri ile buluşacak yapım filmi konusu ve oyuncuları ile izleyenlerinin dikkatini çekiyor. Jeffrey Dean Morgan, Dave Bautista ve Robert De Niro’nun başrollerinde yer aldığı yapım 2015 yılı ABD yapımı bir aksiyon filmidir. Peki, Soygun filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Soygun filmi oyuncuları ve tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 10.7.2020 17:35 ABONE OL
Soygun filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Efsane aksiyon filmi Soygun oyuncu kadrosu!

Soygun filmi konusu ve oyuncuları ile efsane aksiyon filmleri arasında yer alıyor. Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek yapım henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak. Yönetmenliğini Scott Mann'in üstlediği aksiyon filmi gerilim ve aksiyonu izleyenlerine bir arada sunuyor. Peki, Soygun filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Soygun filmi oyuncuları ve tüm ayrıntılar…

SOYGUN FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: Scott Mann
Oyuncular: Jeffrey Dean Morgan, Dave Bautista, Robert De Niro, Kate Bosworth
Tür: Gerilim
Ülke: 2015 / A.B.D.

SOYGUN FİLMİ KONUSU

Kızının hastalığı nedeniyle 300 bin $'a ihtiyacı olan Luke Vaughn (Jeffrey Dean Morgan), çalıştığı kumarhanenin sahibi olan "Papa" lakaplı Francis Silva'dan (Robert De Niro) borç ister, ancak reddedilir. Vaughn'un kızını kurtarabilmek için tek çaresi kumarhaneyi soymaktır, bunun için iş arkadaşı Cox'un (Dave Bautista) başını çektiği bir ekip kurar.

Kumarhaneden 3 milyon $ çalmayı başaran ekip, tam kaçacakken işlerin olmadık şekilde gitmesi sonucu olay yerinden yürüyerek uzaklaşırlar ve bir belediye otobüsünü kaçırıp içindeki yolcuları rehin alırlar.

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Soygun filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Efsane aksiyon filmi Soygun oyuncu kadrosu!
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