Soygun filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Efsane aksiyon filmi Soygun oyuncu kadrosu!

Soygun filmi konusu ve oyuncuları ile efsane aksiyon filmleri arasında yer alıyor. Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek yapım henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak. Yönetmenliğini Scott Mann'in üstlediği aksiyon filmi gerilim ve aksiyonu izleyenlerine bir arada sunuyor. Peki, Soygun filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Soygun filmi oyuncuları ve tüm ayrıntılar…

SOYGUN FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: Scott Mann

Oyuncular: Jeffrey Dean Morgan, Dave Bautista, Robert De Niro, Kate Bosworth

Tür: Gerilim

Ülke: 2015 / A.B.D.

SOYGUN FİLMİ KONUSU

Kızının hastalığı nedeniyle 300 bin $'a ihtiyacı olan Luke Vaughn (Jeffrey Dean Morgan), çalıştığı kumarhanenin sahibi olan "Papa" lakaplı Francis Silva'dan (Robert De Niro) borç ister, ancak reddedilir. Vaughn'un kızını kurtarabilmek için tek çaresi kumarhaneyi soymaktır, bunun için iş arkadaşı Cox'un (Dave Bautista) başını çektiği bir ekip kurar.

Kumarhaneden 3 milyon $ çalmayı başaran ekip, tam kaçacakken işlerin olmadık şekilde gitmesi sonucu olay yerinden yürüyerek uzaklaşırlar ve bir belediye otobüsünü kaçırıp içindeki yolcuları rehin alırlar.