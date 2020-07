Survivor yarışmasından son olarak Elif Yıldırım Gören'in elenmesi ile birlikte dört yarışmacı finale kaldı. Finalistlerden biri olan Survivor Cemal Can'ın hayatı da araştırılmaya başlandı. Yarışmanın öne çıkan isimleri arasında yer alırken hem parkur başarısı hem de tavırları ile büyük hayran kitlesine sahiptir. Danla Bilic ile de yakın arkadaş olduğu bilinen isim sosyal medya fenomeni olmakla birlikte popüler bir isim olarak da tanınıyor. Peki; Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında? Survivor finalistlerinden biri olan Cemal Can Canseven boyu kaç, nereli?

SURVİVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı.

İşte Cemal Can Canseven'in hayatı...