Survivor finalisti Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı ve nereli?

Survivor finalistlerinden olan ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı; sevilen Tv8 yarışmasının izleyenlerinin favorilerinden. Özellikle yarışmanın ilk gününden itibaren gerek duruşu, gerekse performansıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan yarışmacı şimdi ise adada şampiyonluk mücadelesi veriyor. Peki, Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Survivor finalisti Barış Murat Yağcı hangi dizilerde oynadı ve nereli? İşte kendisi hakkında merak edilen tüm detaylar…
SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı Survivor'da ilk günden itibaren büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı yarışmacı Barış Murat Yağcı final dörtlüsünden biri olması ile gündemdeki yerini aldı. Yarışmanın son gününe artık geri sayım başlarken yarışmacılar şampiyonluk için mücadele ediyor…
BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?
Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etti. Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynadı. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etti. Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik de yapmıştır. Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi ve oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kocamın ailesi dizisi ile başladı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterin can verdi. Barış Murat Yağcı, oyuncu Birce Akalay'ın kuzenidir.
SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI BOYU KAÇ?
Barış Murat Yağcı, 195 cm boyundadır.