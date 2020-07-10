Survivor finalisti Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı ve nereli?

Survivor finalistlerinden olan ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı; sevilen Tv8 yarışmasının izleyenlerinin favorilerinden. Özellikle yarışmanın ilk gününden itibaren gerek duruşu, gerekse performansıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan yarışmacı şimdi ise adada şampiyonluk mücadelesi veriyor. Peki, Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Survivor finalisti Barış Murat Yağcı hangi dizilerde oynadı ve nereli? İşte kendisi hakkında merak edilen tüm detaylar…

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı Survivor'da ilk günden itibaren büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı yarışmacı Barış Murat Yağcı final dörtlüsünden biri olması ile gündemdeki yerini aldı. Yarışmanın son gününe artık geri sayım başlarken yarışmacılar şampiyonluk için mücadele ediyor…