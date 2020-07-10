Dün akşam Survivor'da kim elendi? 9 Temmuz Survivor 2020'de adaya veda eden elenen isim ile SMS oy sıralaması!

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da hayallerine veda eden isim Elif oldu. 14 Temmuz 2020 Salı günü gerçekleşecek büyük finalde ise Survivor 2020 şampiyonu izleyicilerin oylarıyla belirlenecek. Cemal Can, Berkan, Yasin ve Barış arasında en fazla SMS'i alan kişi bu sezonun şampiyonu olarak belirlenecek.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 9 TEMMUZ

Survivor son bölümde Elif'in eleme adayı olması üzerine bu akşam çıkacak 2. yeni eleme adayının kim olacağı herkes tarafından merak ediliyordu. Dokunulmazlık finalinde, Berkan ve Cemal Can'ın karşılaştığı parkurda, mücadelenin kazanananı 5-3 skor ile Berkan oldu! Dokunulmazlığı kazanan isim Berkan olurken, toplanan konseyde 2. eleme adayı olarak söylediği isim Cemal Can oldu.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haftanın ilk eleme adayını belirleyen Cemal Can, Elif'in ismini verdi. Böylelikle haftanın ilk eleme adayı Elif oldu. Bu akşamki son dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ise bir isim daha söyleyecek ve Elif'in elemedeki rakibi ortaya çıkacak. Elif ve diğer eleme adayı arasından en az oyu alan kişi yarışmaya veda edecek.

Survivor dokunulmazlık oyununda sona gelindi. Bu hafta bir isim daha adaya veda ediyor. Bugün üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yarışmacılar final yoluna giderken parkuru en erken bitirmek için çalışacaklar. Survivor'da eleme 9 Temmuz Perşembe akşamı gerçekleşecek.