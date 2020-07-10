Dün akşam Survivor'da kim elendi? 9 Temmuz Survivor 2020'de adaya veda eden elenen isim ile SMS oy sıralaması!

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Dün akşam 'da kim elendi? 9 Temmuz Survivor 2020'de adaya veda eden elenen isim ile SMS oy sıralaması!

2020 yeni bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Programın son bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, eleme adayı olarak Elif’i göstermişti. Bu akşam ekrana gelen 131.bölümde yarışmacılar kozlarını paylaşarak elenmemek için ter döktü. Final gününe kısa süre kala bu akşam bir yarışmacı daha adaya veda etti. Ünlüler (Kırmızı) ve Gönüllüler (Mavi) takımı SMS oy sıralaması ile elenen kişinin ardından finale 4 kişi kaldı. Peki 9 Temmuz ile kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu? Survivor kim elendi?

Giriş Tarihi: 10.7.2020 07:21 Son Güncelleme: 10.7.2020 07:21 ABONE OL
Survivor kim elendi? 9 Temmuz Survivor’da SMS oy sıralaması ile elenen yarışmacı kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması 2020'de eleme gecesi heyecanı yaşandı. Programın son bölümünde Cemal Can ve Barış dokunulmazlık oyununda mücadele etmişti. Dokunulmazlık oyununun galibi Cemal Can oldu ve Elif'i eleme adayı olarak belirledi. Programın 9 Temmuz 2020 Perşembe günü yayınlanan 131. Bölümünde kırmızı takım ve mavi takım dokunulmazlık oyunun ardından adaya veda eden isim belli oldu. Peki, 9 Temmuz ? Survivor 9 Temmuz 2020 SMS sıralaması ile kim elendi, adaya hangi yarışmacı veda etti? İşte tüm bilgiler…

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da eleme heyecanı hız kesmeden sürüyor. Berkan ve Cemal Can'ın karşılaştığı parkurda, mücadelenin kazanananı 5-3 skor ile Berkan oldu! Her hafta sırasıyla Ünlüler ve Gönüllüler Survivor SMS oylaması sonrası yapılan açıklama ile elenen ismi belirlendi. Bu akşam 5 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elendi ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu yanıt bulmuş oldu.

SURVİVOR SMS OY SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

Survivor'ın 9 Temmuz Perşembe günü ekranlara gelen yeni bölümünde eleme gecesi ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Haberimizden, Survivor'dan elenen yarışmacı, SMS oylaması sıralaması gibi detaylara ulaşabilirsiniz.

İşte, Survivor'dan elenen isim ve 9 Temmuz SMS oy sıralaması...

Survivor elenen yarışmacısı Elif oldu.

Survivor kim elendi? 9 Temmuz Survivor’da SMS oy sıralaması ile elenen yarışmacı kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

'da hayallerine veda eden isim Elif oldu. 14 Temmuz 2020 Salı günü gerçekleşecek büyük finalde ise Survivor 2020 şampiyonu izleyicilerin oylarıyla belirlenecek. Cemal Can, Berkan, Yasin ve Barış arasında en fazla SMS'i alan kişi bu sezonun şampiyonu olarak belirlenecek.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 9 TEMMUZ

Survivor son bölümde Elif'in eleme adayı olması üzerine bu akşam çıkacak 2. yeni eleme adayının kim olacağı herkes tarafından merak ediliyordu. Dokunulmazlık finalinde, Berkan ve Cemal Can'ın karşılaştığı parkurda, mücadelenin kazanananı 5-3 skor ile Berkan oldu! Dokunulmazlığı kazanan isim Berkan olurken, toplanan konseyde 2. eleme adayı olarak söylediği isim Cemal Can oldu.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haftanın ilk eleme adayını belirleyen Cemal Can, Elif'in ismini verdi. Böylelikle haftanın ilk eleme adayı Elif oldu. Bu akşamki son dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ise bir isim daha söyleyecek ve Elif'in elemedeki rakibi ortaya çıkacak. Elif ve diğer eleme adayı arasından en az oyu alan kişi yarışmaya veda edecek.

Survivor dokunulmazlık oyununda sona gelindi. Bu hafta bir isim daha adaya veda ediyor. Bugün üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yarışmacılar final yoluna giderken parkuru en erken bitirmek için çalışacaklar. Survivor'da eleme 9 Temmuz Perşembe akşamı gerçekleşecek.

Survivor kim elendi? 9 Temmuz Survivor’da SMS oy sıralaması ile elenen yarışmacı kim oldu?
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Dün akşam Survivor'da kim elendi? 9 Temmuz Survivor 2020'de adaya veda eden elenen isim ile SMS oy sıralaması!
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