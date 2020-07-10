Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında? Survivor finalisti Yasin Obuz nereli, ne iş yapıyor?

Survivor 2020 gönüllüler yarışmacısı Yasin Obuz, adanın en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Gerek sportif yapısı gerekse adadaki başarılı performansıyla magazin gündeminin sık konuşulan ismi Yasin'in üniversite okuduğu yıllarda fitness, futbol, yüzme gibi alanlarda kendisini geliştirdiği biliniyor. Daha öncesinde Masterchef Türkiye adlı yemek yarışmasında da tanıdığımız yarışmacının hayatı, yaşı, kariyeri gibi bilgiler merak ediliyor. Buna göre; Yasin kimdir, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç? Survivor 2020 finalisti Yasin Obuz nereli, ne iş yapıyor?
Survivor 2020 Gönüller takımında yarışan Yasin Obuz, 21 Kasım 1988 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Üç kardeş olan Yasin Obuz, küçük yaşlardan beri sporla yakından ilgilenmektedir. 1998 yılında ilk spor lisansını çıkarttı. Amatör olarak ve profesyonel olarak futbol ile ilgilenen Yasin Obuz, ek olarak 2 yıl kadar jimnastik ile ilgilendi.
İşte Yasin Obuz'un merak edilen hayatı…
Yasin Obuz Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bölümü mezunudur. Üniversite okuduğu yıllarda fitness, futbol, yüzme gibi alanlarda kendisini geliştirdi. Üniversite yıllarının son dönemlerinde yemek yapmaya merak salan Yasin Obuz, mutfak yemeklerini yapma üzerine eğitimler aldı ve kendisini aşçılık alanında geliştirdi.Spordan daha çok yemek yaparken mutlu olan Yasin Obuz, yemek mutfağını iyice öğrenmek için yaklaşık olarak 20 kadar ülkeye seyahat etti. Buralarda farklı yemek kültürlerini gördü ve nasıl yapıldığı üzerine bir çok tecrübe edindi.
Yemek üzerine küçük çaplı bir işletmesi bulunan Yasin Obuz, TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye adlı yemek yarışmasına katıldı ve hal hareketleri ile sosyal medyada bir çok kişi tarafından konuşulan isim haline geldi. Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.