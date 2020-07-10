İri yarı biri adam olan John Coffey, iki küçük kızı öldürmek suçundan idama mahkûm olmuştur. Doğaüstü güçleri vardır ve mucizeler yaratmaktadır. Pek çok ödüle sahip olan bu film Stephan King'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Peki; Yeşil Yol filmi kaç yılında çekildi? Yeşil Yol filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

YEŞİL YOL FİLMİ KONUSU

Edgecomb, hikâyesini anlatırken bir huzur evinde yaşamaktadır ve hapishanedeki görevinin üzerinden yıllar geçmiştir. Edgecomb' un hapishanedeki görevi, hücrelerinden alınan idam mahkûmlarını elektrikli sandalyenin bulunduğu ölüm odasına kadar olan bir millik yeşil yoldan götürmektir.

Edgecomb yıllar boyunca bu yoldan sayısız idam mahkûmu nakleder. Ama hiçbirisi onu John Coffey kadar etkilemez. Oldukça iri yarı biri olan Coffey, iki küçük kızı öldürmek suçundan idama mahkûm olmuştur. Ürkütücü görünümünün aksine oldukça duygulu ve karmaşık bir iç dünyası olan Coffey, bazı doğaüstü güçlere sahiptir.

YEŞİL YOL FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Yeşil Yol filmi 1999 yılında çekilmiştir.

YEŞİL YOL FİLMİ OYUNCULARI