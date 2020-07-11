Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Survivor canlı yayınında dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Temmuz Survivor'da ilk finalist kim oldu?

canlı yayınında dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Temmuz Survivor'da ilk finalist kim oldu?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programlarından birisi olan 2020 ünlüler gönüllülerde yarışma sonuna, büyük finale sayılı günler kalırken yarışmacıların arasındaki heyecan, rekabet ve hırs giderek sınırları zorluyor. Önceki gün ekranlara gelen ada konseyinde eleme adayları Elif ve Cemal Can, yapılan SMS oylaması sonucunda Survivor Elif, tarafınca adadan ayrılan isim olarak açıklanmıştı. Diğer yandan 10 Temmuz 2020 Cuma (bugün) ekranlara canlı olarak gelen 132. yeni bölüm zorlu bir bireysel dokunulmazlık oyununa sahne oldu ve kazanan isim eleme adayını da belirleyecek. Bu bağlamda yarışmanın takipçileri 10 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinde üzerinde yoğun araştırmalarına devam ediyor. İşte 10 Temmuz 2020 Survivor ünlüler gönüllüler eleme adayı kim oldu? sorusunun cevabı ve diğer tüm merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 11.7.2020 01:06 Son Güncelleme: 11.7.2020 07:10 ABONE OL
10 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2020 Survivor ilk finalist kim oldu?

Televizyonların uzun soluklu yarışma programı 2020 ünlüler gönüllülerde büyük finale sayılı günler kala rekabet, hırs ve heyecan limitleri zorlanıyor. Önceki gün yayınlanan ada konseyinde yaşanan eleme heyecanında 'nın açıkladığı ve adadan ayrılan isim kırmızı takımın başarılı isimlerinden Elif olmuştu. Diğer yandan bugün (10 Temmuz 2020 Cuma) ekranlara gelen 132. yeni bölümde canlı yayınlanan zorlu dokunulmazlık oyununda final mücadelesi devam ediyor. Yarışma başından bu yana takım halinde mücadele eden yarışmacılar bireysel anlamda yarıştığı oyunda kazanan taraf dokunulmazlığın sahibi olarak eleme adayı belirleyecek. Yarışmanın sıkı takipçileri Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorusuna merakla cevap arıyor.

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 10 TEMMUZ 2020 CUMA

10 Temmuz Cuma günü ekranlara gelen ve canlı yayınlanna bölüme ilişkin detaylar şöyle;

10 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2020 Survivor ilk finalist kim oldu?

2020 ünlüler gönüllülerin 10 Temmuz günü ekranlara gelen 132. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Canlı yayınla ekranlara gelen kritik dokunulmazlık oyunu an itibariyle Survivor Barış - Yasin ve Berkan - Cemal Can'ın kıran kırana mücadelesine sahne oluyor.

Dokunulmazlık oyunundan en güncel detaylar şöyle;

BARIŞ 4 - 2 YASİN (Barış finalist)

BERKAN 4 - 3 CEMAL CAN (Berkan finalist)

FİNALİSTLER

Final oyunu sonuçlandı...

BARIŞ 0 - 5 BERKAN

Günün 1.si ve Survivor ilk finalisti BERKAN oldu.

10 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2020 Survivor ilk finalist kim oldu?

10 TEMMUZ SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

2020 ünlüler gönüllülerde canlı yayınla ekranlara gelen dokunulmazlık oyunu sonuçlandı ve kazanan Berkan oldu. Bugün yapılan dokunulmazlık oyunu sonunda eleme adayı belirlenmedi.

10 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2020 Survivor ilk finalist kim oldu?
10 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2020 Survivor ilk finalist kim oldu?
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor canlı yayınında dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 10 Temmuz Survivor'da ilk finalist kim oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA