Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, İki Arap Şövalyesi ve Denizde İsyan filmlerinin yönetmeni kimdir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, İki Arap Şövalyesi ve Denizde İsyan filmlerinin yönetmeni kimdir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 11.7.2020 22:09Son Güncelleme: 11.7.2020 22:10ABONE OL
Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, İki Arap Şövalyesi ve Denizde İsyan filmlerinin yönetmeni kimdir?