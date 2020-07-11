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Dostoyevski’nin, fakir bir adlı romanının başkarakteri kimdir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Dostoyevski’nin, fakir bir adlı romanının başkarakteri kimdir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki Dostoyevski’nin, fakir bir gencin romanının başkarakteri kimdir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 22:07 Son Güncelleme: 11.7.2020 22:07 ABONE OL
Dostoyevski’nin, fakir bir gencin hikayesini anlattığı Suç ve Ceva adlı romanının başkarakteri kimdir?

Dostoyevski'nin, fakir bir gencin hikayesini anlattığı Suç ve Ceva adlı romanının başkarakteri kimdir?

A- Raskolnikov- (cevap)

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Dostoyevski’nin, fakir bir gencin hikayesini anlattığı Suç ve Ceva adlı romanının başkarakteri kimdir?
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