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Mahallesi, , No:24, 34726, , hangi spor kulübünün Fenerbahçe Yarımadası’nda bulunan Su Sporları ve ’nin adresidir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Mahallesi, , No:24, 34726, , hangi spor kulübünün Fenerbahçe Yarımadası’nda bulunan Su Sporları ve ’nin adresidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Fenerbahçe Mahallesi, Fener Kalamış Caddesi, No:24, 34726, Kadıköy/ İstanbul, hangi spor kulübünün Fenerbahçe Yarımadası’nda bulunan Su Sporları ve Sosyal Tesisleri’nin adresidir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 22:39 Son Güncelleme: 11.7.2020 22:41 ABONE OL
Fenerbahçe Mahallesi, Fener Kalamış Caddesi, No:24, 34726, Kadıköy/ İstanbul, hangi spor kulübünün Fenerbahçe Yarımadası’nda bulunan Su Sporları ve Sosyal Tesisleri’nin adresidir?

Fenerbahçe Mahallesi, Fener Kalamış Caddesi, No:24, 34726, Kadıköy/ İstanbul, hangi spor kulübünün Fenerbahçe Yarımadası'nda bulunan Su Sporları ve Sosyal Tesisleri'nin adresidir?

A- Beşiktaş

B- Galatasaray

C- Fenerbahçe

D- Trabzonspor

Cevap- B

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Fenerbahçe Mahallesi, Fener Kalamış Caddesi, No:24, 34726, Kadıköy/ İstanbul, hangi spor kulübünün Fenerbahçe Yarımadası’nda bulunan Su Sporları ve Sosyal Tesisleri’nin adresidir?
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