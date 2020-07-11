HaberlerMedya HaberleriFenerbahçe Mahallesi, Fener Kalamış Caddesi, No:24, 34726, Kadıköy/ İstanbul, hangi spor kulübünün Fenerbahçe Yarımadası’nda bulunan Su Sporları ve Sosyal Tesisleri’nin adresidir?
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Fenerbahçe Mahallesi, Fener Kalamış Caddesi, No:24, 34726, Kadıköy/ İstanbul, hangi spor kulübünün Fenerbahçe Yarımadası’nda bulunan Su Sporları ve Sosyal Tesisleri’nin adresidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Fenerbahçe Mahallesi, Fener Kalamış Caddesi, No:24, 34726, Kadıköy/ İstanbul, hangi spor kulübünün Fenerbahçe Yarımadası’nda bulunan Su Sporları ve Sosyal Tesisleri’nin adresidir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 11.7.2020 22:39Son Güncelleme: 11.7.2020 22:41ABONE OL
Fenerbahçe Mahallesi, Fener Kalamış Caddesi, No:24, 34726, Kadıköy/ İstanbul, hangi spor kulübünün Fenerbahçe Yarımadası'nda bulunan Su Sporları ve Sosyal Tesisleri'nin adresidir?