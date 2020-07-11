Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Feyyaz’ın yaşı 12’in 4 katı, Metin’in yaşı 75’in 5 eksiği, Ali’nin yaşıysa 4’ün küpü olduğuna göre, üçünün yaşlıdan gence doğru sıralaması nasıldır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster Feyyaz’ın yaşı 12’in 4 katı, Metin’in yaşı 75’in 5 eksiği, Ali’nin yaşıysa 4’ün küpü olduğuna göre, üçünün yaşlıdan gence doğru sıralaması nasıldır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 11.7.2020 22:26Son Güncelleme: 11.7.2020 22:35ABONE OL
Feyyaz'ın yaşı 12'in 4 katı, Metin'in yaşı 75'in 5 eksiği, Ali'nin yaşıysa 4'ün küpü olduğuna göre, üçünün yaşlıdan gence doğru sıralaması nasıldır?