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Haberler Medya Haberleri Feyyaz’ın yaşı 12’in 4 katı, Metin’in yaşı 75’in 5 eksiği, Ali’nin yaşıysa 4’ün küpü olduğuna göre, üçünün yaşlıdan gence doğru sıralaması nasıldır?

Feyyaz’ın yaşı 12’in 4 katı, Metin’in yaşı 75’in 5 eksiği, Ali’nin yaşıysa 4’ün küpü olduğuna göre, ?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Feyyaz’ın yaşı 12’in 4 katı, Metin’in yaşı 75’in 5 eksiği, Ali’nin yaşıysa 4’ün küpü olduğuna göre, ? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster Feyyaz’ın yaşı 12’in 4 katı, Metin’in yaşı 75’in 5 eksiği, Ali’nin yaşıysa 4’ün küpü olduğuna göre, üçünün yaşlıdan gence doğru sıralaması nasıldır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 22:26 Son Güncelleme: 11.7.2020 22:35 ABONE OL
Feyyaz’ın yaşı 12’in 4 katı, Metin’in yaşı 75’in 5 eksiği, Ali’nin yaşıysa 4’ün küpü olduğuna göre, üçünün yaşlıdan gence doğru sıralaması nasıldır?

Feyyaz'ın yaşı 12'in 4 katı, Metin'in yaşı 75'in 5 eksiği, Ali'nin yaşıysa 4'ün küpü olduğuna göre, üçünün yaşlıdan gence doğru sıralaması nasıldır?

A- Metin, Ali, Feyyaz (cevap)

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Feyyaz’ın yaşı 12’in 4 katı, Metin’in yaşı 75’in 5 eksiği, Ali’nin yaşıysa 4’ün küpü olduğuna göre, üçünün yaşlıdan gence doğru sıralaması nasıldır?
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