Galataport nerede? Galataport İstanbul’un neresinde? Survivor final tarihi ve yeri açıklandı

Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürerken, geriye sadece dört yarışmacı kaldı. Gönüllüler takımında uzun süre aynı takımda mücadele eden Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Cemal Can ve Barış Murat Yağcı şimdi ise birbirlerine karşı yarışıyor. Öte yandan Acun Ilıcalı, Survivor final tarihi ve finalin oynanacağı yeri de açıkladı. Bu gelişmelerin ardından Galataport nerede sorusu büyük merak konusu oldu. Peki, Survivor finalinin oynanacağı Galataport nerede?

SURVİVOR FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan bilgilere göre; büyük final Pazartesi ve Salı olacak. Salı akşamı da, yani 14 Temmuz Salı akşamı Survivor 2020'nin şampiyonu belli olacak.