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nerede? Galataport ’un neresinde? Survivor final tarihi ve yeri açıklandı

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da beklenen gün geldi, çattı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yaşanan kıyasıya mücadelelerin ardından geriye sadece 4 yarışmacı kaldı. Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Cemal Can ve Barış Murat Yağcı şimdi ise final için mücadele ediyor. Acun Ilıcalı’nın final tarihini açıklaması ile birlikte heyecan giderek artarken, finalin yapılacağı nerede sorusu da merak konusu oldu. Peki, Galataport nerede? Galataport ’un neresinde?

Giriş Tarihi: 11.7.2020 11:39 ABONE OL
Galataport nerede? Galataport İstanbul’un neresinde? Survivor final tarihi ve yeri açıklandı

Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürerken, geriye sadece dört yarışmacı kaldı. Gönüllüler takımında uzun süre aynı takımda mücadele eden Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Cemal Can ve Barış Murat Yağcı şimdi ise birbirlerine karşı yarışıyor. Öte yandan Acun Ilıcalı, Survivor final tarihi ve finalin oynanacağı yeri de açıkladı. Bu gelişmelerin ardından nerede sorusu büyük merak konusu oldu. Peki, Survivor finalinin oynanacağı Galataport nerede?

SURVİVOR FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan bilgilere göre; büyük final Pazartesi ve Salı olacak. Salı akşamı da, yani 14 Temmuz Salı akşamı Survivor 2020'nin şampiyonu belli olacak.

Galataport nerede? Galataport İstanbul’un neresinde? Survivor final tarihi ve yeri açıklandı

GALATAPORT NEREDE?

, Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi.

Galataport nerede? Galataport İstanbul’un neresinde? Survivor final tarihi ve yeri açıklandı

GALATAPORT HAKKINDA BİLGİLER

Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanına dokunacak olan Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Projeyle yılda 1,5 milyon kruvaziyer gemi yolcusunun ağırlanması bekleniyor.

Galataport projesinde, Karaköy Rıhtımı'ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar 2016 yılı sonunda başlamıştı. Önce limanın Karaköy bölgesinde bulunan tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi tamamlanmıştı. Daha sonra proje alanında yer alan Modern Sanat Müzesinin bulunduğu binanın yıkılmasıyla yapım çalışmalarına hız verilmiş, geçen yıl ilk ilk beton dökme işleminin ardından yeni binaların yapılmasına başlanmıştı.

Galataport nerede? Galataport İstanbul’un neresinde? Survivor final tarihi ve yeri açıklandı

Projeyle birlikte daha önce sadece kruvaziyer yolcuların dolaşabildiği sahil de halkın kullanımına açılacak. Alan üzerinde hareketli kapaklarla geçici gümrük alanları oluşturulacak. Yabancı yolcular bu alanlardan terminal binasına alındıktan sonra kapaklar açılarak o bölge tekrar halka açılacak. Proje tamamlandığında limanına 6 binden daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaşabilecek.

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Galataport nerede? Galataport İstanbul’un neresinde? Survivor final tarihi ve yeri açıklandı
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