Galataport nerede? Galataport İstanbul’un neresinde? Survivor final tarihi ve yeri açıklandı

Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürerken, geriye sadece dört yarışmacı kaldı. Gönüllüler takımında uzun süre aynı takımda mücadele eden Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Cemal Can ve Barış Murat Yağcı şimdi ise birbirlerine karşı yarışıyor. Öte yandan Acun Ilıcalı, Survivor final tarihi ve finalin oynanacağı yeri de açıkladı. Bu gelişmelerin ardından Galataport nerede sorusu büyük merak konusu oldu. Peki, Survivor finalinin oynanacağı Galataport nerede?
SURVİVOR FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU
Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan bilgilere göre; büyük final Pazartesi ve Salı olacak. Salı akşamı da, yani 14 Temmuz Salı akşamı Survivor 2020'nin şampiyonu belli olacak.
GALATAPORT NEREDE?
Galataport, Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi.
GALATAPORT HAKKINDA BİLGİLER
Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanına dokunacak olan Galataport Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Projeyle yılda 1,5 milyon kruvaziyer gemi yolcusunun ağırlanması bekleniyor.
Galataport projesinde, Karaköy Rıhtımı'ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar 2016 yılı sonunda başlamıştı. Önce limanın Karaköy bölgesinde bulunan tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi tamamlanmıştı. Daha sonra proje alanında yer alan İstanbul Modern Sanat Müzesinin bulunduğu binanın yıkılmasıyla yapım çalışmalarına hız verilmiş, geçen yıl ilk ilk beton dökme işleminin ardından yeni binaların yapılmasına başlanmıştı.
Projeyle birlikte daha önce sadece kruvaziyer yolcuların dolaşabildiği sahil de halkın kullanımına açılacak. Alan üzerinde hareketli kapaklarla geçici gümrük alanları oluşturulacak. Yabancı yolcular bu alanlardan terminal binasına alındıktan sonra kapaklar açılarak o bölge tekrar halka açılacak. Proje tamamlandığında İstanbul limanına 6 binden daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaşabilecek.