Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangisi, bir sığır ırkına verilen adlardan biri değildir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki Hangisi, bir sığır ırkına verilen adlardan biri değildir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 11.7.2020 22:04Son Güncelleme: 11.7.2020 22:08ABONE OL
Hangisi, bir sığır ırkına verilen adlardan biri değildir?