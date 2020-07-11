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Hangisi, bir biri değildir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangisi, bir biri değildir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki Hangisi, bir sığır ırkına verilen adlardan biri değildir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 22:04 Son Güncelleme: 11.7.2020 22:08 ABONE OL
Hangisi, bir sığır ırkına verilen adlardan biri değildir?

Hangisi, bir sığır ırkına verilen adlardan biri değildir?

A-MONTOFON

B- MERİNOS

C- HOLŞTAYN

D- ANGUS

Cevap- B

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Hangisi, bir sığır ırkına verilen adlardan biri değildir?
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