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, ''tek tırnaklılar'' dan değil, ''''dandır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve , ''tek tırnaklılar'' dan değil, ''''dandır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Hangisi, ''tek tırnaklılar'' dan değil, ''çift tırnaklılar''dandır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 21:49 Son Güncelleme: 11.7.2020 21:50 ABONE OL
Hangisi, ''tek tırnaklılar'' dan değil, ''çift tırnaklılar''dandır?

Hangisi, ''tek tırnaklılar'' dan değil, ''çift tırnaklılar''dandır?

A-AT

B-İNEK (CEVAP)

C-ZEBRA

D- EŞEK

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Hangisi, ''tek tırnaklılar'' dan değil, ''çift tırnaklılar''dandır?
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