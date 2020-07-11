Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangisi, ''tek tırnaklılar'' dan değil, ''çift tırnaklılar''dandır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Hangisi, ''tek tırnaklılar'' dan değil, ''çift tırnaklılar''dandır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 11.7.2020 21:49Son Güncelleme: 11.7.2020 21:50ABONE OL
Hangisi, ''tek tırnaklılar'' dan değil, ''çift tırnaklılar''dandır?