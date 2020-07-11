Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Michelangelo bir arkadaşına, hangi eserini yaparken yaşadığı sıkıntıları ve nefreti anlatan bir şiir yazmıştır? yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki Michelangelo bir arkadaşına, hangi eserini yaparken yaşadığı sıkıntıları ve nefreti anlatan bir şiir yazmıştır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 11.7.2020 23:30Son Güncelleme: 11.7.2020 23:34ABONE OL
Michelangelo bir arkadaşına, hangi eserini yaparken yaşadığı sıkıntıları ve nefreti anlatan bir şiir yazmıştır?