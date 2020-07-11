Minyonlar filmi seslendirme kadrosu: Minyonlar filmi konusu nedir, kimler seslendiriyor?

Minyonlar konusu ve seslendirme kadrosu gibi detaylar izleyicilerin merak konusu haline geliyor. 3 kişilik bir minyon ekibinin Amerika'ya olan yolculuğunu konu alan ve Aile, animasyon türündeki yapımın yönetmen koltuğunda Pierre Coffin, Kyle Balda yer alıyor. Yapım bu akşam beyazperdenin ardından televizyon ekranlarında yayınlanacak ve sevenleriyle buluşacak. Peki, Minyonlar filmi konusu nedir? Minyonlar filmini kimler seslendirmektedir?

MİNYONLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tarih öncesi çağlardan beri kendilerine kötü bir efendi arayışında olan Minyonlar, Dracula'dan, Firavun'a, Napolyon'dan, Dinozorlara kadar birçok kişiye hizmet etmeye çalışsalar da, hepsi birgün yok olmuştur. Hizmet edecek bir efendi bulamayınca Antartika'da kendi hallerinde yaşamaya başlayan minyonların kaderi 1960'lı yıllarda değişir. Çünkü 3 kişilik maceracı bir minyon ekibi, Amerika'ya doğru yola çıkar.

Filmin yönetmenliğini Pierre Coffin ve Kyle Balda, senaristliğini Brian Lynch yaptı. Seslendirme kadrosunda ise Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael Keaton, Allison Janney, Geoffrey Rush, Steve Carell gibi yıldız oyuncular var. Minyonlar'ın Türkçe seslendirmesini ise Beren Saat ve Kenan Doğulu yaptı.

MİNYONLAR FİLMİ SESLENDİRME EKİBİNDE KİMLER VAR?

Scarlet Overkill (Beren Saat)

Herb Overkill (Kenan Doğulu)

Walter Nelson (Hakan Vanlı)

Madge Nelson (Özlem Abacı)

Professor Flux (Erkan Taşdöğen)

Narrator (Ercan Demirel)

Young Gru (Ali Ekber Diribaş)

Tina (Damla Babacan)

VNC Announcer (Fatih Özacun)

Walter Jr. (Naci Taşdöğen)