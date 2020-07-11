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MÖ 1200-400 arasında Orta Amerika’da yaşamış ilk uygarlıklardan Olmekler’in adının anlamı nedir?
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve MÖ 1200-400 arasında Orta Amerika’da yaşamış ilk uygarlıklardan Olmekler’in adının anlamı nedir? yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki MÖ 1200-400 arasında Orta Amerika’da yaşamış ilk uygarlıklardan Olmekler’in adının anlamı nedir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 11.7.2020 23:36Son Güncelleme: 11.7.2020 23:39ABONE OL
MÖ 1200-400 arasında Orta Amerika'da yaşamış ilk uygarlıklardan Olmekler'in adının anlamı nedir?