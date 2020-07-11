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Okuduğunuz romanda Maria Puder adlı bir karaktere rastlıyorsanız hangi ülkenin edebiyatından bir roman okuyorsunuzdur?
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Okuduğunuz romanda Maria Puder adlı bir karaktere rastlıyorsanız hangi ülkenin edebiyatından bir roman okuyorsunuzdur? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Okuduğunuz romanda Maria Puder adlı bir karaktere rastlıyorsanız hangi ülkenin edebiyatından bir roman okuyorsunuzdur? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 11.7.2020 21:52Son Güncelleme: 11.7.2020 21:53ABONE OL
Okuduğunuz romanda Maria Puder adlı bir karaktere rastlıyorsanız hangi ülkenin edebiyatından bir roman okuyorsunuzdur?