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Okuduğunuz romanda adlı bir karaktere rastlıyorsanız hangi ülkenin edebiyatından bir roman okuyorsunuzdur?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Okuduğunuz romanda adlı bir karaktere rastlıyorsanız hangi ülkenin edebiyatından bir roman okuyorsunuzdur? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Okuduğunuz romanda Maria Puder adlı bir karaktere rastlıyorsanız hangi ülkenin edebiyatından bir roman okuyorsunuzdur? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 21:52 Son Güncelleme: 11.7.2020 21:53 ABONE OL
Okuduğunuz romanda Maria Puder adlı bir karaktere rastlıyorsanız hangi ülkenin edebiyatından bir roman okuyorsunuzdur?

Okuduğunuz romanda Maria Puder adlı bir karaktere rastlıyorsanız hangi ülkenin edebiyatından bir roman okuyorsunuzdur?

A- FRANSIZ EDEBİYATI

B- İRLANDA EDEBİYATI

C- İSPANYOL EDEBİYATI

D- TÜRK EDEBİYATI

Cevap- d

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Okuduğunuz romanda Maria Puder adlı bir karaktere rastlıyorsanız hangi ülkenin edebiyatından bir roman okuyorsunuzdur?
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