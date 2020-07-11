Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Ön kapağında Hususi kelimesinin yazılı olduğu pasaport hangi adla da bilinir? yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki Ön kapağında Hususi kelimesinin yazılı olduğu pasaport hangi adla da bilinir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 11.7.2020 23:21Son Güncelleme: 11.7.2020 23:22ABONE OL
Ön kapağında Hususi kelimesinin yazılı olduğu pasaport hangi adla da bilinir?