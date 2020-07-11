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kimdir? Survivor kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 finali için geri sayım sürüyor. Yarışmada dört finalistten biri olan ’ın hayatına dair merak edilenler artış gösterdi. Gerek adadaki uyumu gerekse dokunulmazlık oyunlarındaki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Barış’ın yaşı, boyu, kilosu gibi bilgiler haberimizde yer alıyor. Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen yarışmacının mankenlik ve dizi kariyeri de başlamış oldu. Peki , kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç? Survivor nereli, ne iş yapıyor?

Giriş Tarihi: 12.7.2020 00:37 ABONE OL
Survivor Barış kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Ekranların sevilen yarışması Survivor yeni bölümleriyle ekrana gelirken Barış favori yarışmacılar arasındaki yerini koruyor. Programın son bölümünde dokunulmazlık oyunundaki performansıyla dikkat çeken 'ın hayatı, yaşı, kilosu ve mesleği gibi bilgiler çok fazla araştırılıyor. Yarışmanın ilk gününden bugüne performansıyla dikkat çeken ismin spor geçmişi de bulunuyor. Buna göre; , kaç yaşında? Survivor boyu ve kilosu kaç, nereli, ne iş yapıyor?

SURVİVOR BARIŞ KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de doğdu. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

İşte Survivor Barış hakkında merak edilenler...

Survivor Barış kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

, 1991 yılında İzmir'de doğdu. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. Barış Murat Yağcı, 195 cm boyunda ve 88 kilodur.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilen ve 1.92 metre boyundaki Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi'yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.

Survivor Barış kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
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Survivor Barış kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
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