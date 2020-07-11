Survivor Barış kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Ekranların sevilen yarışması Survivor yeni bölümleriyle ekrana gelirken Barış favori yarışmacılar arasındaki yerini koruyor. Programın son bölümünde dokunulmazlık oyunundaki performansıyla dikkat çeken Survivor Barış'ın hayatı, yaşı, kilosu ve mesleği gibi bilgiler çok fazla araştırılıyor. Yarışmanın ilk gününden bugüne performansıyla dikkat çeken ismin spor geçmişi de bulunuyor. Buna göre; Survivor Barış kimdir, kaç yaşında? Survivor Barış Murat Yağcı boyu ve kilosu kaç, nereli, ne iş yapıyor?

SURVİVOR BARIŞ KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de doğdu. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

İşte Survivor Barış hakkında merak edilenler...