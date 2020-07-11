Survivor Barış kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Ekranların sevilen yarışması Survivor yeni bölümleriyle ekrana gelirken Barış favori yarışmacılar arasındaki yerini koruyor. Programın son bölümünde dokunulmazlık oyunundaki performansıyla dikkat çeken Survivor Barış'ın hayatı, yaşı, kilosu ve mesleği gibi bilgiler çok fazla araştırılıyor. Yarışmanın ilk gününden bugüne performansıyla dikkat çeken ismin spor geçmişi de bulunuyor. Buna göre; Survivor Barış kimdir, kaç yaşında? Survivor Barış Murat Yağcı boyu ve kilosu kaç, nereli, ne iş yapıyor?
Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de doğdu. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.
İşte Survivor Barış hakkında merak edilenler...
Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de doğdu. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. Barış Murat Yağcı, 195 cm boyunda ve 88 kilodur.
Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.
Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilen ve 1.92 metre boyundaki Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi'yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.