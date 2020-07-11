Survivor Berkan kimdir? Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Survivor tüm hızıyla devam ederken yarışmacılardan Survivor Berkan, en dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Çekimleri Dominik'te gerçekleşen yarışmada ilk günden itibaren davranışlarıyla ve başarısıyla izleyenleri ilgisini kazanan Berkan'ın hayatı, boyu, kilosu ve mesleği gibi bilgiler merak ediliyor. Küçük yaşından itibaren sporla ilgilenen yarışmacı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki Survivor Berkan kimdir, boyu ve kilosu kaç? Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

SURVİVOR BERKAN KİMDİR?

Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.

İşte Survivor Berkan hakkında merak edilenler…